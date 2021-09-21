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Popular Mechanics: американский «Жнец» может «отправиться на свалку» из-за России и Китая
Армия
Popular Mechanics: американский «Жнец» может «отправиться на свалку» из-за России и Китая
flickr.com  /  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

, 21 сентября. Российские и китайские военные разработки могут «отправить на свалку» американский беспилотник MQ-9 Reaper, считают аналитики из США.

Американский Reaper, или же по-русски «Жнец», показал высокую эффективность в ходе военных кампаний на Ближнем Востоке, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи аналитика Алекса Холлингса для Popular Mechanics. Однако теперь времена его господства в небе могут закончиться, если специалисты не смогут адаптировать его к условиям современных вооруженных конфликтов, уверен эксперт.

«По мере того как Россия и Китай продвигаются в развитии современных технологий, Соединенные Штаты смещают свое внимание с контртеррористических операций на ожидание новой эры войны с равными соперниками», — отметил аналитик.

Современные реалии потребуют от «Жнеца» выполнения совершенно новых задач, с которыми ему не приходилось сталкиваться на Ближнем Востоке, уверен автор статьи. MQ-9 Reaper пришел на смену более старому БПЛА MQ-1 Predator, напомнил Холлингс. По его словам, новая модель почти вдвое превосходила своего предшественника по всем характеристикам. Однако в будущем эти беспилотники ждут совершенно другие поля сражений, полные различных технологий, которые значительно отличаются от малоразвитого Ближневосточного региона, подчеркнул журналист. Если же он не сможет приспособиться к этому, то «Жнец» отправится «на свалку», констатировал эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал новейший российский беспилотный летательный аппарат «Хищник», который разрабатывается в настоящий момент. Он также напомнил и о БПЛА С-70 «Охотник», который может взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57. По его словам, Россия сделала большой шаг вперед в области создания беспилотников.

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сша бпла mq-9 reaper
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