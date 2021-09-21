Baijiahao: новейшее российское оружие «играет на нервах» США

Пекин, 21 сентября. Новое российское вооружение заставляет Вашингтон изрядно нервничать, заявили китайские журналисты.

США изо всех сил пытаются сохранить свой статус мирового гегемона при помощи военной мощи, однако Россия разрабатывает новое оружие, которое заставляет американцев бояться, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов издания из Китая Baijiahao. По их словам, гонка вооружений между Соединенными Штатами и РФ длится уже далеко не первый год, и лишь ядерные арсеналы, имеющиеся у обеих сторон, удерживают их от начала масштабного вооруженного конфликта.

Москва и Вашингтон понимают, что применение ядерного вооружения приведет к катастрофическим последствиям для всего человечества, ввиду чего ни Россия, ни США не хотят его применять, отметили аналитики. Тем не менее российские оружейники сосредоточили свое внимание на создании ракетного вооружения, которое в зависимости от типа боеголовки может быть, как стратегическим, так и обычным, считают эксперты. Важным преимуществом такого оружия является внушительный радиус действия, уточнили они.

Американцы используют своих партнеров в Европе для размещения комплексов ПРО на их территориях у границ РФ в попытках подавить Москву и сохранить статус гегемона, отметили авторы материала. Однако подобное давление не оказывает должного влияния на Россию, «играющую на нервах» США при помощи вооружения, от которого невозможно защититься, подчеркнули эксперты. В качестве примера такого оружия китайцы привели российский оперативно-тактический комплекс «Искандер».

«Этот комплекс использует усовершенствованную ракету 9М729, против которой бессильны самые совершенные ПРО. Она также может поражать цели с максимальной точность», — констатировали аналитики.

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что российские ОТРК «Искандер» якобы представляют большую угрозу для Варшавы. По мнению политолога Сергея Маркова, подобные выпады польской стороны нужны лишь для оправдания антироссийской политики Польши.

Кроме того, американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся развязать новую холодную войну, сообщает RT. По его словам, Вашингтон не стремится к противостоянию сторон, разделенных на определенные блоки.