Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 21:32
21:31
Политика
Макрон поблагодарил Путина за содействие в организации выставки Морозовых во Франции
21:30
Видео
«JourФак Манукяна». Выборы-2021
21:24
Армия
Американский генерал Хиноте: армия США должна измениться, чтобы не проиграть войну
21:22
Армия
Popular Mechanics: американский «Жнец» может «отправиться на свалку» из-за России и Китая
21:20
Весь мир
«Талибан» отрицает присутствие «Аль-Каиды» и ИГ в Афганистане
21:20
Армия
Baijiahao: новейшее российское оружие «играет на нервах» США
21:14
Весь мир
Власти ЦАР и ДРК запустят паромное сообщение через реку Убанги
21:13
Весь мир
ВГС Ливии представил в парламент проект конституционной базы выборов
21:12
Экономика
Экономисты: китайская экономика угрожает нефти
21:07
Экономика
Если энергокризис не победить, европейцев ждут холодные дома и пустые холодильники
Все новости

Baijiahao: новейшее российское оружие «играет на нервах» США

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 21:20
Армия
Baijiahao: новейшее российское оружие «играет на нервах» США
youtube.com  /  Минобороны России

Пекин, 21 сентября. Новое российское вооружение заставляет Вашингтон изрядно нервничать, заявили китайские журналисты.

США изо всех сил пытаются сохранить свой статус мирового гегемона при помощи военной мощи, однако Россия разрабатывает новое оружие, которое заставляет американцев бояться, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов издания из Китая Baijiahao. По их словам, гонка вооружений между Соединенными Штатами и РФ длится уже далеко не первый год, и лишь ядерные арсеналы, имеющиеся у обеих сторон, удерживают их от начала масштабного вооруженного конфликта.

Москва и Вашингтон понимают, что применение ядерного вооружения приведет к катастрофическим последствиям для всего человечества, ввиду чего ни Россия, ни США не хотят его применять, отметили аналитики. Тем не менее российские оружейники сосредоточили свое внимание на создании ракетного вооружения, которое в зависимости от типа боеголовки может быть, как стратегическим, так и обычным, считают эксперты. Важным преимуществом такого оружия является внушительный радиус действия, уточнили они.

Американцы используют своих партнеров в Европе для размещения комплексов ПРО на их территориях у границ РФ в попытках подавить Москву и сохранить статус гегемона, отметили авторы материала. Однако подобное давление не оказывает должного влияния на Россию, «играющую на нервах» США при помощи вооружения, от которого невозможно защититься, подчеркнули эксперты. В качестве примера такого оружия китайцы привели российский оперативно-тактический комплекс «Искандер».

«Этот комплекс использует усовершенствованную ракету 9М729, против которой бессильны самые совершенные ПРО. Она также может поражать цели с максимальной точность», — констатировали аналитики.

Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что российские ОТРК «Искандер» якобы представляют большую угрозу для Варшавы. По мнению политолога Сергея Маркова, подобные выпады польской стороны нужны лишь для оправдания антироссийской политики Польши.

Кроме того, американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся развязать новую холодную войну, сообщает RT. По его словам, Вашингтон не стремится к противостоянию сторон, разделенных на определенные блоки.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Baijiahao: новейшее российское оружие «играет на нервах» США
россия сша оружие Baijiahao
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru