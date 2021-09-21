Власти ЦАР и ДРК запустят паромное сообщение через реку Убанги

Банги, 21 сентября. Столицу Центральноафриканской Республики и конголезский город Зонго соединит современный паром, грузоподъемность которого составит 50 тонн, сообщает Oubangui Medias.

Строительство Zongo находится в завершающей стадии. В недалеком будущем он сойдет со стапелей верфи ONATRA в Киншасе и начнет курсировать между населенными пунктами. Идея создания парома принадлежит президенту Демократической Республики Конго Феликсу Чисекеди. Недавно он посетил судоремонтный завод и остался доволен достигнутым результатом.

Генеральный директор фирмы-подрядчика «Восточная дорожно-строительная компания» подтвердил обязательство сдать корабль в декабре 2021 года.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Новый паром Zongo представляет собой комплексный проект, так как будет способствовать трансграничной торговле между ДРК, ЦАР, а также их прямыми соседями, Камеруном и Чадом. Это значительно повысит экономический потенциал всех государств», — заявил Виктор Руталинга Джизунгу.

На судне установлено два мощных двигателя, которые дадут возможность не только переправлять пассажиров и транспортные средства, но и провозить груз внутри трюмов. Среднее расстояние между городами Зонго и Банги составляет чуть больше километра.

Ранее ФАН сообщал, что власти Демократической Республики Конго намеревались пересмотреть многомиллиардную сделку с Китаем на добычу полезных ископаемых.