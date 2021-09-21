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ВГС Ливии представил в парламент проект конституционной базы выборов
Весь мир
ВГС Ливии представил в парламент проект конституционной базы выборов
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Триполи, 21 сентября. Верховный государственный совет (ВГС) одобрил разработку конституционных норм и законов, регулирующих намеченные на конец текущего года выборы.

Согласно сообщению пресс-службы ВГС, соответствующий проект направлен сегодня в президиум Палаты представителей, а также в Высшую избирательную комиссию и МООНПЛ с целью дальнейшего согласования и обсуждения возникающих технических замечаний. Члены ливийского консультативного органа объявили о готовности документа накануне, призвав отложить президентские выборы, назначенные на 24 декабря.

«Конституционная основа законодательной и исполнительной власти», как озаглавил ВГС разработанный им проект, содержит 63 статьи и предусматривает создание состоящего из двух палат Национального собрания. Кроме того, совет выдвинул свои требования, которым должен соответствовать кандидат в президенты Ливии.

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ливия
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