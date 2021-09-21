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Ольга Бузова намекнула на романтические отношения с Сергеем Лазаревым
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на романтические отношения с Сергеем Лазаревым
instagram.com  /  @buzova86

Анкара, 21 сентября. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала совместный снимок с поп-исполнителем Сергеем Лазаревым, вызвавший неоднозначную реакцию ее поклонников.

Фотография исполнительницы хита «Мало половин» в компании певца появилась на ее странице в Instagram. Судя по геотегу, который поставила знаменитость, они с Лазаревым отдыхают в одном турецком отеле.

На снимке исполнитель и телеведущая позируют на фоне пляжа, при этом Бузова одета в купальник и рубашку, а Лазарев — в белую футболку и яркие шорты. Подписью к фото певица намекнула на романтические отношения с артистом.

«Твоя любовь — это так красиво», — написала исполнительница.

Поющая ведущая не уточнила, приехали ли они с Лазаревым в отель вместе или встретились на отдыхе случайно. Комментаторы тут же принялись делиться мнением о возможном романе звездной пары. Одни поклонники пожелали знаменитостям счастья, другие же отметили, что не видят их вместе, передает «Вечерняя Москва».

«Оставь Сережу в покое»;

«Когда успела эта любовь расцвести, интересно?»;

«Только не говорите, что они вместе»;

«Отстань уже от Лазарева! Хороший парень, ничего плохого тебе не сделал», — написали пользователи соцсети.

Ранее Ольге Бузовой пришлось отменить концерты в Вологде и Череповце. Вологодские организаторы объяснили, что выступление поющей ведущей не состоится из-за низкого спроса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова намекнула на романтические отношения с Сергеем Лазаревым
бузова лазарев знаменитости
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