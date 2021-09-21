Неатомная подлодка «Санкт-Петербург» стала полноценной боевой единицей в ВМФ РФ

Москва, 21 сентября. Головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» смогла успешно завершить опытную эксплуатацию в Военно-морском флоте РФ.

Такое заявление сделал заместитель генерального директора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов. В комментарии РИА Новости он указал, что субмарина с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте.

«Головная "Лада" — "Санкт-Петербург" — успешно завершила программу опытной эксплуатации. Соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ», — сообщил представитель предприятия.

Стоит отметить, что российский флот в 2022 году должен получить на вооружение две серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки».

Ранее аналитики китайского издания Sina рассказали, в чем заключается преимущество российских субмарин над подводным флотом Соединенных Штатов в Арктике.