Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 21:32
21:31
Политика
Макрон поблагодарил Путина за содействие в организации выставки Морозовых во Франции
21:30
Видео
«JourФак Манукяна». Выборы-2021
21:24
Армия
Американский генерал Хиноте: армия США должна измениться, чтобы не проиграть войну
21:22
Армия
Popular Mechanics: американский «Жнец» может «отправиться на свалку» из-за России и Китая
21:20
Весь мир
«Талибан» отрицает присутствие «Аль-Каиды» и ИГ в Афганистане
21:20
Армия
Baijiahao: новейшее российское оружие «играет на нервах» США
21:14
Весь мир
Власти ЦАР и ДРК запустят паромное сообщение через реку Убанги
21:13
Весь мир
ВГС Ливии представил в парламент проект конституционной базы выборов
21:12
Экономика
Экономисты: китайская экономика угрожает нефти
21:07
Экономика
Если энергокризис не победить, европейцев ждут холодные дома и пустые холодильники
Все новости

Располневшая Манижа выступила на открытии «Кинотавра» в Сочи
Шоу-бизнес
Располневшая Манижа выступила на открытии «Кинотавра» в Сочи
instagram.com  /  @manizha

Сочи, 21 сентября. Певица Манижа выступила на открытии 32-го фестиваля «Кинотавр». На сцене артистка появилась в блестящем комбинезоне, который подчеркнул ее округлившиеся формы.

Популярность артистки резко возросла после участия в конкурсе «Евровидение», где она заняла девятое место. Манижа стала желанным гостем на светских раутах и престижных фестивалях. Выступить исполнительницу пригласили и организаторы сочинского «Кинотавра». Многие присутствующие на церемонии открытия не смогли не заметить, как сильно изменилась фигура Манижи за пару месяцев. Звезда явно набрала в весе, однако ее, как ярую феминистку и представительницу движения бодипозитив, это совершенно не смущает.

Уверенная в себе певица активно отплясывала на сцене в блестящем серебряном комбинезоне. Наряд только подчеркнул формы Манижи, из-за чего пользователи Сети сравнили ее с Лолитой Милявской. Исполнительница хита «На Титанике» несколько лет назад выступила на фестивале «Жара» в комбинезоне, правда в прозрачном.

Еще несколько лет назад Манижа «ненавидела каждый изгиб» своего тела. Однако, как отметила звезда, ненависть к телу помогла ей собрать идеальный образ — вечно жизнерадостной и улыбающейся Манижи. Возможно, именно это, считает певица, удержало ее от отказа выступать на Евровидении. Перед самым финалом у артистки случился нервный срыв.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Располневшая Манижа выступила на открытии «Кинотавра» в Сочи
кинотавр фигура Манижа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru