Располневшая Манижа выступила на открытии «Кинотавра» в Сочи

Сочи, 21 сентября. Певица Манижа выступила на открытии 32-го фестиваля «Кинотавр». На сцене артистка появилась в блестящем комбинезоне, который подчеркнул ее округлившиеся формы.

Популярность артистки резко возросла после участия в конкурсе «Евровидение», где она заняла девятое место. Манижа стала желанным гостем на светских раутах и престижных фестивалях. Выступить исполнительницу пригласили и организаторы сочинского «Кинотавра». Многие присутствующие на церемонии открытия не смогли не заметить, как сильно изменилась фигура Манижи за пару месяцев. Звезда явно набрала в весе, однако ее, как ярую феминистку и представительницу движения бодипозитив, это совершенно не смущает.

Уверенная в себе певица активно отплясывала на сцене в блестящем серебряном комбинезоне. Наряд только подчеркнул формы Манижи, из-за чего пользователи Сети сравнили ее с Лолитой Милявской. Исполнительница хита «На Титанике» несколько лет назад выступила на фестивале «Жара» в комбинезоне, правда в прозрачном.

Еще несколько лет назад Манижа «ненавидела каждый изгиб» своего тела. Однако, как отметила звезда, ненависть к телу помогла ей собрать идеальный образ — вечно жизнерадостной и улыбающейся Манижи. Возможно, именно это, считает певица, удержало ее от отказа выступать на Евровидении. Перед самым финалом у артистки случился нервный срыв.