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«Страна четвертого мира»: волонтеры оценили ситуацию с гаитянскими беженцами в Техасе

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 21:04
Весь мир
«Страна четвертого мира»: волонтеры оценили ситуацию с гаитянскими беженцами в Техасе
Global Look Press  /  Damian Sanchez / XinHua

Дель-Рио, 21 сентября. Волонтеры, работающие в импровизированном лагере временного содержания мигрантов в Дель-Рио, штат Техас, назвали его «страной четвертого мира». В большинстве своем там содержатся выходцы с Гаити, передает New York Post.

По словам волонтеров, в импровизированном лагере под Международным мостом Дель-Рио находятся тысячи беженцев. Им передают еду, воду, медикаменты, детское питание и подгузники.

«Это выглядит как страна третьего мира, может быть, даже четвертого мира, если таковая существует», — рассказал Шон Янг, президент пограничной гуманитарной коалиции Валь-Верде.

В Дель-Рио в настоящий момент пребывает порядка 14 тысяч беженцев из стран Латинской Америки. Они ожидают своей возможности попасть в США. Город не может справиться с таким потоком людей, поэтому к лагерю направляется еще 400 агентов пограничного патруля, чтобы помочь восстановить порядок.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что около 6 тысяч гаитянских нелегальных иммигрантов уже были вывезены из лагеря и работа продолжится.

«Мы очень быстро перемещаем больше мигрантов в другие центры обработки, чтобы обеспечить безопасность их и местного сообщества», — сказал он.

Количество гаитянских беженцев резко увеличилось после того, как Правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан страны, пострадавшей в августе от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек, и переживающей острый политический кризис после убийства президента Жовенеля Моиза.

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беженцы сша техас
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