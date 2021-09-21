«Страна четвертого мира»: волонтеры оценили ситуацию с гаитянскими беженцами в Техасе

Дель-Рио, 21 сентября. Волонтеры, работающие в импровизированном лагере временного содержания мигрантов в Дель-Рио, штат Техас, назвали его «страной четвертого мира». В большинстве своем там содержатся выходцы с Гаити, передает New York Post.

Thousands of migrants given rations at 'fourth world country' camp in Texas https://t.co/w0RZbBtDxc pic.twitter.com/FhqbwyPsEp — New York Post (@nypost) September 21, 2021

По словам волонтеров, в импровизированном лагере под Международным мостом Дель-Рио находятся тысячи беженцев. Им передают еду, воду, медикаменты, детское питание и подгузники.

«Это выглядит как страна третьего мира, может быть, даже четвертого мира, если таковая существует», — рассказал Шон Янг, президент пограничной гуманитарной коалиции Валь-Верде.

В Дель-Рио в настоящий момент пребывает порядка 14 тысяч беженцев из стран Латинской Америки. Они ожидают своей возможности попасть в США. Город не может справиться с таким потоком людей, поэтому к лагерю направляется еще 400 агентов пограничного патруля, чтобы помочь восстановить порядок.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что около 6 тысяч гаитянских нелегальных иммигрантов уже были вывезены из лагеря и работа продолжится.

«Мы очень быстро перемещаем больше мигрантов в другие центры обработки, чтобы обеспечить безопасность их и местного сообщества», — сказал он.

Количество гаитянских беженцев резко увеличилось после того, как Правительство США распространило статус «временно защищенных» на граждан страны, пострадавшей в августе от разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек, и переживающей острый политический кризис после убийства президента Жовенеля Моиза.