Власти США запретили экспорт оборонных технологий в Эфиопию и Эритрею

Аддис-Абеба, 21 сентября. Управление по контролю за оборонной торговлей (DDTC) Государственного департамента США объявило о кодификации новой политики в отношении правительств Эфиопии и Эритреи. Санкции включают «отказ в экспорте оборонных изделий и услуг военного назначения».

Принимая подобное решение, Вашингтон, по сути, вмешивается во внутренние дела африканского государства, искусственно ограничивая возможности национальной армии в борьбе с повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Более того, правительство американского государства оказывает всестороннюю поддержку боевикам, виновным в многочисленных преступлениях, за что лидер сепаратистов Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил президента Джо Байдена.

Attention US defense manufacturers: @StateDeptPM's Directorate of Defense Trade Controls #DDTC to amend ITAR § 126.1 to codify a policy of denial for controlled defense exports to #Ethiopia and #Eritrea. https://t.co/Lsy0YFaLuX pic.twitter.com/k4lVbj4Vwb