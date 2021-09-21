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Власти США запретили экспорт оборонных технологий в Эфиопию и Эритрею
Весь мир
Власти США запретили экспорт оборонных технологий в Эфиопию и Эритрею
flickr.com  /  Gage Skidmore

Аддис-Абеба, 21 сентября. Управление по контролю за оборонной торговлей (DDTC) Государственного департамента США объявило о кодификации новой политики в отношении правительств Эфиопии и Эритреи. Санкции включают «отказ в экспорте оборонных изделий и услуг военного назначения».

Принимая подобное решение, Вашингтон, по сути, вмешивается во внутренние дела африканского государства, искусственно ограничивая возможности национальной армии в борьбе с повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Более того, правительство американского государства оказывает всестороннюю поддержку боевикам, виновным в многочисленных преступлениях, за что лидер сепаратистов Дебрецион Гебремикаэль поблагодарил президента Джо Байдена.

По мнению Вашингтона, ответственность за происходящее в регионе лежит на Аддис-Абебе. Однако конфликт начался по вине мятежников, которые в начале июля инициировали масштабную военную операцию против федеральных сил, попытавшись захватить соседние штаты Амхара и Афар.

Тогда вооруженным и хорошо оснащенным формированиям НФОТ удалось заблокировать несколько дорог и захватить ряд ключевых населенных пунктов. Правительственные войска при поддержке народного ополчения и сил специальных операций отбили потерянные территории.

Ранее ФАН сообщал, что США усиливают санкции в отношении «лиц, причастных к военному конфликту в Эфиопии».

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