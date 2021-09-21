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Катар отказался вернуться в ОПЕК, несмотря на ожидаемый дефицит на рынке нефти
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Катар отказался вернуться в ОПЕК, несмотря на ожидаемый дефицит на рынке нефти
Весь мир
Катар отказался вернуться в ОПЕК, несмотря на ожидаемый дефицит на рынке нефти
Global Look Press  /  Jürgen Effner

Доха, 21 сентября. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби подтвердил, что его государство не вернется в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и будет продолжать наращивать инвестиции в национальный экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Это заявление он сделал во время конференции Gastech, которая проходит в Дубае с 21 по 23 сентября.

Глава минэнерго подчеркнул необходимость увеличения финансирования в области более «чистой» энергетики и отметил, что вложения в этой сфере не могут быть избыточными. Также он заявил о намерении Катара сосредоточиться на исследовании и разработках возобновляемых источников, которые в будущем могут трансформировать энергетический рынок.

Об этом упомянул и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед аль-Мазруи, сказав, что Gastech проходит в важное время для нефтегазовой сферы, так как многие страны уже достигли соглашения о снижении выбросов углерода в атмосферу.

Доха покинула ОПЕК в начале 2019 года и отказалась от соблюдения устанавливаемых внутри организации лимитов добычи нефти. По официальной версии, поводом для выхода стало малое влияние и небольшой вклад государства в дело картеля: экспорт катарской нефти не превышал 2% от общего объема поставок всех стран-участниц. По этой же причине остальные члены организации не выразили обеспокоенности уходом Дохи и ее отказом от квот. Тогда же Катар, крупнейший экспортер СПГ, заявил о намерении увеличить объемы газа с 77 до 110 млн тонн в год.

«Мы вкладываем силы, ресурсы и время в организацию, в которой играем незначительную роль и не влияем на принимаемые решения. Это неэффективно, в связи с чем мы предпочитаем сконцентрироваться на своих точках роста», — заявил в то время Саад Шерида аль-Кааби.

Тем не менее многие связали выход государства из ОПЕК с экономическим бойкотом со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, которые в то время обвинили Доху в поддержке мирового терроризма и заключили его в блокаду. Однако руководство страны продолжает отвергать подобные мнения, подчеркивая, что причиной является лишь экономический аспект. Как бы то ни было, Катар стал первой ближневосточной страной, которая решила покинуть организацию.

Саад Шерида аль-Кааби в очередной раз озвучил отказ от возвращения своего государства в ОПЕК в то время, когда эксперты выражают опасения касательно возможного дефицита предложения на рынке нефти. Это связано с прошлогодним падением уровня добычи сырья в ряде стран — участниц картеля. 

Например, в Нигерии и Анголе из-за разгара пандемии коронавируса и недостаточного уровня финансирования на протяжении многих лет происходит заметное снижение данных показателей. По мнению аналитиков, спрос на нефть может вырасти во втором квартале следующего года. В то же время некоторые члены организации пока не в состоянии достичь установленных норм экспорта, что, вероятно, повысит нагрузку на основных мировых поставщиков черного золота, таких как Саудовская Аравия. Однако частично ситуацию сможет исправить неформальный союз ОПЕК+ во главе с Россией, который ранее согласился увеличить добычу в октябре этого года на 400 000 баррелей в сутки.

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