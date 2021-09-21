Катар отказался вернуться в ОПЕК, несмотря на ожидаемый дефицит на рынке нефти

Доха, 21 сентября. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби подтвердил, что его государство не вернется в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и будет продолжать наращивать инвестиции в национальный экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Это заявление он сделал во время конференции Gastech, которая проходит в Дубае с 21 по 23 сентября.

Глава минэнерго подчеркнул необходимость увеличения финансирования в области более «чистой» энергетики и отметил, что вложения в этой сфере не могут быть избыточными. Также он заявил о намерении Катара сосредоточиться на исследовании и разработках возобновляемых источников, которые в будущем могут трансформировать энергетический рынок.

Qatar will not join OPEC, will invest more on LNG, minister says https://t.co/93IqRjDBMz — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 21, 2021

Об этом упомянул и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед аль-Мазруи, сказав, что Gastech проходит в важное время для нефтегазовой сферы, так как многие страны уже достигли соглашения о снижении выбросов углерода в атмосферу.

Доха покинула ОПЕК в начале 2019 года и отказалась от соблюдения устанавливаемых внутри организации лимитов добычи нефти. По официальной версии, поводом для выхода стало малое влияние и небольшой вклад государства в дело картеля: экспорт катарской нефти не превышал 2% от общего объема поставок всех стран-участниц. По этой же причине остальные члены организации не выразили обеспокоенности уходом Дохи и ее отказом от квот. Тогда же Катар, крупнейший экспортер СПГ, заявил о намерении увеличить объемы газа с 77 до 110 млн тонн в год.

Why Qatar left OPEC |



In September, Qatar announced it planned to increase production of LNG to 110 million tonnes per year by 2024 [File photo:... | https://t.co/8bJKygq1Wz pic.twitter.com/Wej49r4aQP — Rocketnews (@Rocketnews1) December 6, 2018

«Мы вкладываем силы, ресурсы и время в организацию, в которой играем незначительную роль и не влияем на принимаемые решения. Это неэффективно, в связи с чем мы предпочитаем сконцентрироваться на своих точках роста», — заявил в то время Саад Шерида аль-Кааби.

Тем не менее многие связали выход государства из ОПЕК с экономическим бойкотом со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, которые в то время обвинили Доху в поддержке мирового терроризма и заключили его в блокаду. Однако руководство страны продолжает отвергать подобные мнения, подчеркивая, что причиной является лишь экономический аспект. Как бы то ни было, Катар стал первой ближневосточной страной, которая решила покинуть организацию.

OPEC+ struggles to pump more oil to meet rising global demand https://t.co/pfiBQjrq6C — Report on Business (@globebusiness) September 21, 2021

Саад Шерида аль-Кааби в очередной раз озвучил отказ от возвращения своего государства в ОПЕК в то время, когда эксперты выражают опасения касательно возможного дефицита предложения на рынке нефти. Это связано с прошлогодним падением уровня добычи сырья в ряде стран — участниц картеля.

Например, в Нигерии и Анголе из-за разгара пандемии коронавируса и недостаточного уровня финансирования на протяжении многих лет происходит заметное снижение данных показателей. По мнению аналитиков, спрос на нефть может вырасти во втором квартале следующего года. В то же время некоторые члены организации пока не в состоянии достичь установленных норм экспорта, что, вероятно, повысит нагрузку на основных мировых поставщиков черного золота, таких как Саудовская Аравия. Однако частично ситуацию сможет исправить неформальный союз ОПЕК+ во главе с Россией, который ранее согласился увеличить добычу в октябре этого года на 400 000 баррелей в сутки.