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Иосиф Пригожин начал терять зрение после перенесенного коронавируса
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин начал терять зрение после перенесенного коронавируса
Из личного архива Иосифа Пригожина

Москва, 21 сентября. Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину пришлось сделать вынужденную операцию на глазах. Он рассказал, что начал терять зрение после заражения коронавирусом.

Пригожин переболел коронавирусом во время поездки в Дубай. Болезнь протекала в тяжелой форме: продюсера мучили высокая температура, кашель и общее недомогание. Первую неделю он провел на домашнем лечении, однако затем потребовалась помощь врачей. Пригожина госпитализировали с жалобами на затрудненное дыхание.

С последствиями коронавируса он боролся несколько месяцев после полного выздоровления. Инфекция негативно сказалась и на его зрении. По словам Пригожина, он давно замечал, что зрение начало падать с возрастом, однако ситуация осложнила на фоне COVID-19.

Несколько дней назад продюсер сделал операцию на глазах: лазерную коррекцию зрения. Как рассказала певица Валерия в Instagram-аккаунте, супруг чувствует себя хорошо после перенесенной процедуры, но небольшие последствия все-таки есть. Пока Пригожин вынужден даже по дому перемещаться в солнечных очках: яркий свет немного режет глаза.

«Не хотел никого смешить очками, просто после операции свет раздражает глаза», — написала исполнительница в соцсети.

По словам Пригожина, нужно было несколько лет назад лечь на операцию, а не дожидаться ухудшения состояния. Однако пройти процедуру мешала работа, оправдывает сам себя музыкальный продюсер. Перед операцией он и его супруга, певица Валерия навестили свою внучку Селин.

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Валерия операция здоровье зрение пригожин коронавирус
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