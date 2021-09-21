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Не того человека боготворили: Фетисов пристыдил Дзюбу за отказ от приглашения в сборную России
Спорт
Не того человека боготворили: Фетисов пристыдил Дзюбу за отказ от приглашения в сборную России
Федеральное агентство новостей  / 

Возможно, на решение нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Артема Дзюбы отказаться от игры в составе национальной команды повлияла причина, о которой тот не хочет говорить. Такое предположение выдвинул депутат и заслуженный хоккейный тренер России Вячеслав Фетисов, комментируя ФАН новость о том, что Дзюба отклонил приглашение главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я полагаю, капитан команды в свое время у нас был не совсем правильный, и мы не того человека боготворили. Возможно, у Дзюбы есть серьезная причина, о которой он не хочет говорить, но его поступок выглядит очень некрасиво!» — заявил легендарный спортсмен.

Депутат Госдумы уточнил, что не знает, мотива, по которому Дзюба отказался от игры за сборную России. Фетисов заметил: если Дзюба действительно понимает, что не готов играть в составе команды, и отказался только поэтому, то он поступил правильно.

Не того человека боготворили: Фетисов пристыдил Дзюбу за отказ от приглашения в сборную России
Федеральное агентство новостей  / Александр Окунев

Отметим, что Артем Дзюба был капитаном сборной России с 2018 по 2021 год. Капитанская повязка досталась ему в сентябре 2018, когда лидер команды Игорь Акинфеев не смог принять участие в матче с Турцией в Лиге Наций. Встреча завершилась победой россиян со счетом 2:1, а сам форвард «Зенита» отличился голом. Вскоре Акинфеев завершил карьеру в сборной, а Дзюба стал капитаном на постоянной основе.

Ранее ФАН рассказал про мировой рекорд по игре на свистульке, установленный на Украине.

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дзюба фетисов сборная россии по футболу
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