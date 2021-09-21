Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что ее тянуло к родным березам из Италии

Москва, 21 сентября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с поклонниками детскими воспоминаниями и архивными фотографиями. Звезда призналась, что ее тянуло в Россию из-за границы.

Знаменитость опубликовала несколько детских снимков в Instagram Stories. Например, она показала кадры с подругами, а также с матерью и своим отчимом Дженни, который, по словам Бородиной, вырастил ее как родной отец. Кроме того, телеведущая выложила фото, на котором она стоит возле березы в коротком сарафане, носках и сандалиях.

«Я много времени проводила в Италии в детстве, но меня все время тянуло к родным березкам», — призналась звезда экрана.

Ведущая «Дома-2» вспомнила, как родители оплатили для нее школу в Швейцарии. Отчим и мать Бородиной хотели, чтобы она продолжила обучение в другой стране, однако будущую знаменитость такой вариант не устроил, и она закатила членам семьи истерику. В итоге телеведущая осталась в Москве.

«Это был мой самый страшный страх — улететь в чужую страну без семьи», — пояснила Бородина.

Ранее знаменитость повредила ногу на съемках «Дома-2». Бородиной пришлось ехать в больницу на рентген сразу после завершения рабочего процесса. Медики диагностировали у телеведущей сильный ушиб.