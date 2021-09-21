Эксперт Голубев: цены на гречку могут закрепиться на достаточно высоком уровне

Санкт-Петербург, 21 сентября. Стоимость гречневой крупы зависит от объема урожая. Об этом напомнил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

В настоящий момент подводить итоги по урожайности гречихи в России еще рано. Оценить ее объем можно будет к середине или концу осени, отметил эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот». Если урожай окажется не хуже прошлогоднего, то увеличение предложения осенью позволит скорректировать цены. При невысоком сборе гречихи, по словам Голубева, дальнейший рост цен будет маловероятен.

Цены на крупу могут закрепиться на достаточно высоком уровне и стабилизироваться. Это является более реальным прогнозом, указал гость медиацентра. При этом турбуленции на рынке сельскохозяйственной продукции связаны не только с перекосом в равновесии спроса и предложения.

«Здесь ситуация глубинная, и глубина ее заключается в том, что у нас почти по всем направлениям деятельности в производстве товаров и услуг крайне недостаточная конкуренция», — заметил экономист.

Летом текущего года стоимость гречки на полках российских магазинов достигла рекордной отметки. В августе средние цены вырастали до 102,5 рубля.