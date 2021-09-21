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Топ-5 ярких камео короля ужасов Стивена Кинга
Шоу-бизнес
Топ-5 ярких камео короля ужасов Стивена Кинга
flickr.com  /  The USO

Королю мистики и маэстро ужасов — американскому писателю Стивену Кингу — 21 сентября исполнилось 74 года. По произведениям Кинга создано бесчисленное количество фильмов и даже сериалов, в которых принимал участие и сам царь тьмы. ФАН вспоминает самые яркие камео Стивена Кинга.

Топ-5 ярких камео короля ужасов Стивена Кинга
Кадр из фильма «Калейдоскоп ужасов»  / 

Калейдоскоп ужасов (1982)

Чтобы узнать здесь Стивена Кинга, придется прилично постараться: ему тут всего 35 лет. «Калейдоскоп ужасов» представляет собой пять короткометражных фильмов, сценарии к которым написал тогда еще не особо известный писатель. В адаптации одного из них Стивен сыграл главную роль — простоватого фермера Верилла, на задний двор которого упал метеорит. Познакомившись с космическим объектом, Фермер бесповоротно стал превращаться в растение. Самая смешная актерская работа Кинга, над которой вы можете вдоволь похохотать.

Топ-5 ярких камео короля ужасов Стивена Кинга
Кадр из фильма «Кладбище домашних животных»  / 

Кладбище домашних животных (1989)

Очень органичная роль Стивена Кинга в кинокартине, снятой по одному из его ярких романов режиссером Мэри Лэмберт. В первой версии «Кладбища домашних животных» писатель-фантаст исполнил роль священника на похоронах. Роль хоть и небольшая, всего несколько секунд, но библия в руках и речь над гробом сделали образ Кинга здесь незабываемым. Это камео гармонично вписывается в фильм, у Стивена нет манеры перетягивать все одеяло на себя.

Сияние (1997)

Появился Кинг и в «Сиянии», но не в том классическом варианте 1980 года Стэнли Кубрика, которое мы все знаем, а в трехсерийном триллере, снятом в 1997 году режиссером Миком Гаррисом. В «Сиянии» с Джеком Николсоном маэстро принять участие отказался — было немало разногласий с великим Кубриком, а более близкий к оригиналу мини-сериал пришелся ему по душе, ведь он сам написал к нему сценарий. Если вы не видели этот вариант «Сияния» или даже не слышали о нем, то бегом смотреть: отличное кино, тем более с Кингом, игнорировать запрещается! Писатель перевоплощается в Кейджа Крида — дирижера оркестра. Кейдж Крид — это отсылка к «Кладбищу домашних животных»: так же звали сына главного героя, который трагически погиб под колесами грузовика.

Топ-5 ярких камео короля ужасов Стивена Кинга
Кадр из фильма «Мистер Мерседес»  / 

Мистер Мерседес (2017)

Еще один стоящий сериал о противостоянии маньяка и полицейского. Здесь Стивен Кинг невероятен. Писатель появляется в 1-м сезоне 6-й серии в воспаленном сознании убийцы. Хоть персонаж Кинга здесь и является больным воображением маньяка, но именно это камео, на наш взгляд, является самым устрашающим и постановочным. Убийца представляет кровавую резню в закусочной, где Кинг — повар с тесаком, торчащим у него из шеи.

Топ-5 ярких камео короля ужасов Стивена Кинга
Кадр из фильма «Оно-2»  / 

Оно-2 (2019)

Свежее кино, которое видели многие, но если вы не заметили самого главного человека в этом фильме — короля ужасов, то нужно срочно пересмотреть. Непринужденная роль Кинга, который на секунды стал владельцем магазина-барахолки, где Билл, уже будучи взрослым, находит свой любимый велосипед из детства. Продавец беседует с Биллом о писательстве и отмечает, что тому нужно работать над концовками.

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