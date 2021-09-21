Латинская Америка признана самым опасным местом для экоактивистов

Богота, 21 сентября. Латинская Америка признана самым опасным регионом для активистов в сфере защиты окружающей среды. Об этом сообщается в недавнем докладе Global Witness.
“You never think that defending our right to water and life will lead to death,” an activist in Mexico says, as a Global Witness report details the killings of environmental defenders. https://t.co/sAtUuC2FFH— NBC News (@NBCNews) September 20, 2021
Международная неправительственная организация ставит своей целью борьбу с нарушениями прав человека государствами, экспортирующими природные ресурсы. В исследовании Global Witness подчеркивает, что за последний год наблюдается рост нападений на экоактивистов.
По сравнению с 212 в 2019 году, в 2020-м было зарегистрировано 227 убийств — около четырех в неделю. Таким образом, прошлый год стал наиболее опасным в истории для людей, защищающих свои дома, территории, условия жизни, экосистемы и климат.
Причем только в Латинской Америке было зафиксировано 165 из 227 смертей, то есть почти каждые три из четырех убийств произошли в регионе, где расположены семь из 10 самых опасных стран мира.
At least 227 environmental activists were killed last year, with many of the deaths happening in Latin America and the Amazon, a new report says. While those are the documented deaths, the real number is likely higher, the report added.https://t.co/NTyl4Sm0NQ— Inside Climate News (@insideclimate) September 17, 2021
Первое место в списке занимает Колумбия с 65 случаями, затем идет Мексика с 30. Среди других стран с тревожными показателями отмечены Бразилия и Гондурас с 30 и 17 убийствами соответственно.
«Во многих отдаленных районах Колумбии военизированные и криминальные группировки увеличили контроль путем применения насилия. Треть активистов были коренными жителями или колумбийцами африканского происхождения», — написано в документе.
Причины убийств
Эти нападения происходят в контексте угроз в отношении правозащитников, включая запугивания, похищения, сексуальное насилие и криминализацию. Организация предупреждает, что реальное число убийств намного больше, так как огромное количество случаев не регистрируется.
По меньшей мере 30% нападений связаны с эксплуатацией ресурсов в ходе такой деятельности, как вырубка лесов, строительство гидроэлектростанций, добыча полезных ископаемых и крупномасштабный агробизнес.
???? The new report from @Global_Witness reveals that nearly three out of every four lethal attacks recorded against environmental activists in 2020 happened in Latin America. ????https://t.co/udx0nXDJDd— AIDA Americas (@AIDAorg) September 17, 2021
????Key findings on Latin America ????
«Люди, которых убивают каждый год за защиту местного населения, также охраняли планету, на которой мы живем. В частности, наш климат. Деятельность, которая приводит к выбросу углекислого газа, в том числе добыча ископаемого топлива и обезлесение, является центральным элементом многих убийств», — написал эколог Билл Маккиббен в качестве предисловия к докладу.
Лесозаготовка и дефорестация связаны с самым большим количеством убийств в 2020 году: 23 случая были зарегистрированы в Бразилии, Никарагуа, Перу и Филиппинах.
На примере Мексики организация доказывает, что большинство убийц остаются безнаказанными. Так, 95% смертоносных нападений в стране не привели к судебному делу.
Нападения в Перу
Индейцы, которые проживают в тропических лесах и защищают свои территории, являются наиболее уязвимым слоем населения. Так, в Перу они регулярно получают угрозы со стороны преступных группировок, которые пытаются завладеть их землями для выращивания, изготовления и контрабанды наркотических веществ. Это привело к настоящему кризису, причиной которого стала политика правительства: при выдаче документов на владение территориями не уточняются пограничные точки или координаты. Этим пользуются криминальные группировки, которые постепенно захватывают все больше земель, принадлежащих индейцам.
Global Witness призывает правительства обеспечить защиту правозащитников, чтобы они могли осуществлять свою активистскую деятельность в безопасной форме. Организация рекомендует официально признать право человека на здоровую и устойчивую окружающую среду, а также гарантировать исполнение обязательств, взятых в рамках Парижского соглашения и Конференции ООН по климату.