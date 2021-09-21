Американист Блохин назвал рост военной мощи Китая причиной страха США

Москва, 21 сентября. Китай является серьезной угрозой для Соединенных Штатов, сдержать которую они попросту не в состоянии, считает американист Константин Блохин.

Примерно через 14 лет КНР может обогнать США по количеству боевых самолетов, заявил глава штаба ВВС Соединенных Штатов Чарльз Браун-младший. По его словам, за минувшее десятилетие американские инженеры смогли разработать лишь два новых бомбардировщика, тогда как в Китае было создано целых пять образцов, причем в среднем возраст крылатых машин ВВС США достигает 27 лет, а китайские же бомбардировщики вдвое «моложе».

Вашингтон не зря опасается Китая, отметил американист Константин Блохин в комментарии для Общественной Службы Новостей. Американист объяснил, почему США так сильно боятся Китай. По его словам, КНР развивается стремительными темпами, ввиду чего уже вскоре сможет догнать и перегнать Соединенные Штаты не только в авиационной сфере, но и в других областях. Специалисты Pricewaterhousecoopers рассчитали и выяснили, что ВВП Китая к 2050 году вдвое превысит ВВП США, что даст Пекину возможность значительно повысить свою военную мощь, причем американцы не смогут достичь таких же высот даже в сотрудничестве с Индией и Южной Кореей. Это и является причиной страха Вашингтона, уверен он.

Пекин стал для Вашингтона экзистенциальным вызовом, уверен эксперт. По его словам, у США когда-то получалось сдерживать Советский Союз, однако сделать то же самое с Китаем американцам не позволят их экономические возможности. Блохин подчеркнул, что Соединенным Штатам удается лишь временно сдерживать китайцев в одной какой-либо конкретной сфере, однако Пекин в это время уже вырывается вперед в другой, ввиду чего вскоре КНР будет лидировать уже во всех областях.

«Сдержать Китай, как в свое время сдерживали СССР, США уже не смогут, обанкротятся», —

Ранее хорватский журналист Д. Марьянович прокомментировал новый военный союз США, Великобритании и Австралии AUKUS, который направлен против Китая. По его словам, Канберре стоит серьезно беспокоиться из-за того, что в случае масштабного вооруженного конфликта между Вашингтоном и Пекином Австралии предстоит стать американской линией обороны или нападения в этой страшной войне.

Кроме того, о необходимости пересмотра партнерских отношений между США и Европой из-за союза AUKUS заговорили в ЕС, передает RT. С подобной идеей выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он подчеркнул, что в европейских странах считают, что сейчас в отношениях Евросоюза и Вашингтона «что-то сломлено».