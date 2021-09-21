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Американист Блохин назвал рост военной мощи Китая причиной страха США
Армия
Американист Блохин назвал рост военной мощи Китая причиной страха США
pexels.com

Москва, 21 сентября. Китай является серьезной угрозой для Соединенных Штатов, сдержать которую они попросту не в состоянии, считает американист Константин Блохин.

Примерно через 14 лет КНР может обогнать США по количеству боевых самолетов, заявил глава штаба ВВС Соединенных Штатов Чарльз Браун-младший. По его словам, за минувшее десятилетие американские инженеры смогли разработать лишь два новых бомбардировщика, тогда как в Китае было создано целых пять образцов, причем в среднем возраст крылатых машин ВВС США достигает 27 лет, а китайские же бомбардировщики вдвое «моложе».

Вашингтон не зря опасается Китая, отметил американист Константин Блохин в комментарии для Общественной Службы Новостей. Американист объяснил, почему США так сильно боятся Китай. По его словам, КНР развивается стремительными темпами, ввиду чего уже вскоре сможет догнать и перегнать Соединенные Штаты не только в авиационной сфере, но и в других областях. Специалисты Pricewaterhousecoopers рассчитали и выяснили, что ВВП Китая к 2050 году вдвое превысит ВВП США, что даст Пекину возможность значительно повысить свою военную мощь, причем американцы не смогут достичь таких же высот даже в сотрудничестве с Индией и Южной Кореей. Это и является причиной страха Вашингтона, уверен он.

Пекин стал для Вашингтона экзистенциальным вызовом, уверен эксперт. По его словам, у США когда-то получалось сдерживать Советский Союз, однако сделать то же самое с Китаем американцам не позволят их экономические возможности. Блохин подчеркнул, что Соединенным Штатам удается лишь временно сдерживать китайцев в одной какой-либо конкретной сфере, однако Пекин в это время уже вырывается вперед в другой, ввиду чего вскоре КНР будет лидировать уже во всех областях.

«Сдержать Китай, как в свое время сдерживали СССР, США уже не смогут, обанкротятся», —

Ранее хорватский журналист Д. Марьянович прокомментировал новый военный союз США, Великобритании и Австралии AUKUS, который направлен против Китая. По его словам, Канберре стоит серьезно беспокоиться из-за того, что в случае масштабного вооруженного конфликта между Вашингтоном и Пекином Австралии предстоит стать американской линией обороны или нападения в этой страшной войне.

Кроме того, о необходимости пересмотра партнерских отношений между США и Европой из-за союза AUKUS заговорили в ЕС, передает RT. С подобной идеей выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он подчеркнул, что в европейских странах считают, что сейчас в отношениях Евросоюза и Вашингтона «что-то сломлено».

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Все новости / Армия / Американист Блохин назвал рост военной мощи Китая причиной страха США
сша китай блохин
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