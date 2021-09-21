«Талибан» отрицает присутствие «Аль-Каиды» и ИГ в Афганистане

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Правители радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявили о том, что в настоящее время в Афганистане нет крупных террористических группировок. По словам Забихуллы Муджахида, занимающего в новом правительстве должность замминистра культуры и информации, на территории страны нет ни «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), ни «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ).

Парадоксально, что заявление было сделано сразу после того, как члены регионального отделения ИГ в южноазиатской страны — группировки «Вилаят Хорасан» — взяли на себя ответственность за серию нападений в городе Джелалабаде, ставших причиной жертв среди талибов и мирного населения.

"We do not see anyone in #Afghanistan who has anything to do with al Qaeda," #Taliban spokesman Zabihullah Mujahid told a news conference in #Kabul.



https://t.co/x1fNHOHSyR — Deccan Herald (@DeccanHerald) September 21, 2021

Отрекаются, но не до конца

После захвата Кабула и свержения поддерживаемого Западом правительства, «Талибан» столкнулся с давлением со стороны международного сообщества, требующего от них отказаться от связей с «Аль-Каидой», стоящей за терактами в США 11 сентября 2001 года.

Забихулла Муджахид в ходе своей последней пресс-конференции в столице заверил, что силы данной радикальной исламистской группировки не находятся на афганской территории.

«Мы не видим в на нашей земле никого, кто имел бы отношение к "Аль-Каиде". Мы привержены тому, что из Афганистана не будет никакой опасности ни для одной страны», — сказал представитель талибов.

‘We do not see anyone in Afghanistan who has anything to do with al Qaeda,’ Taliban spokesman Zabihullah Mujahid saidhttps://t.co/N4vwL1PwKd — DhakaTribune (@DhakaTribune) September 21, 2021

Тем самым он в очередной раз подтвердил официальную позицию движения, которое часто дает такого рода публичные обещания, призванные успокоить ближайших соседей и потенциальных партнеров государства.

«Да, это наша политика и наше обязательство… Эта политика заключается в том, что мы не позволим никакой группировке или лицам использовать землю Афганистана», — заявил в конце августа представитель движения Сухейль Шахин.

Федеральное агентство новостей /

Однако, несмотря на это, забыть о прежней деятельности талибов непросто. Достаточно вспомнить, что само вторжение американцев в Афганистан, находившийся в 2001 году под контролем «Талибана», было начато именно после их отказа выдавать Соединенным Штатам Усаму бен Ладена, основателя лидера «Аль-Каиды». Именно тогда и было положено начало 20-летнему иностранному вторжению в южноазиатскую страну.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, нельзя забывать о том, что союзная «Талибану» группировка «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ) в свое время помогала «Аль-Каиде» делать первые шаги, развиваться и обучать бойцов. В некоторой степени имеющая давнюю историю афганская группировка помогала молодому бен Ладену вырасти в «террориста №1».

Федеральное агентство новостей /

А учитывая то обстоятельство, что сын основателя «Сети Хаккани» Халиф Хаккани получил в новом афганском кабмине пост главы МВД, а его двоюродный брат Халилуррахман должность министра по делам миграции, резкое ухудшение отношений с «Аль-Каидой» вряд ли возможно.

Федеральное агентство новостей /

Талибы против «Исламского государства»

В данном случае ситуация складывается несколько проще, поскольку талибов с этой группировкой разделяет взаимная неприязнь, продолжающаяся на протяжении последних нескольких лет из-за экономических и идеологических разногласий.

Однако и здесь заявление Забихуллы Муджахида об отсутствии сил ИГ на афганской территории является скорее его желанием, нежели подкрепленным реальностью фактом.

«ИГ, которое есть в Ираке и Сирии, здесь не существует. Тем не менее некоторые люди, которые могут быть нашими собственными афганцами, переняли менталитет "Исламского государства", что является явлением, которое народ не поддерживает», — заявил талибский министр.

Достаточно обратить внимание на серию провокационных атак, происходящих в городе Джелалабад с 18 по 20 сентября, не говоря уже о громком теракте в аэропорту Кабула 26 августа. Филиал «Исламского государства» в Афганистане «Вилаят Хорасан» официально взял на себя ответственность за данную трагедию. И гибель порядка 200 человек, 13 из которых стали американские военнослужащие, стали первым крупным происшествием такого масштаба после захвата страны талибами.

Федеральное агентство новостей /

Террористы «Вилаят Хорасан» в последние годы вели борьбу и с силами западной коалиции, и с «Талибаном», вступая с ними в конфронтацию за контроль над ключевыми контрабандными маршрутами.

И после вывода войск США и НАТО с территории страны талибы и ИГ остаются лицом к лицу. Отрицание самого факта этого противостояния, даже лишь в публичной сфере, может сыграть злую шутку с новым радикальным правительством Афганистана. А заявления о том, что страна при талибах стала оплотом региональной безопасности, которые позволяют себе представители «Талибана», весьма преувеличены.

«Силы безопасности «Исламского Эмирата Афганистан» готовы и остановят их», — оптимистично высказался о силах ИГ Муджахид.

Однако преуменьшение опасности, исходящей от радикальных исламистов, вряд ли обойдется без последствий. Насколько эффективной окажется стратегия одной радикальной группировки против другой — покажет только время. Впрочем, поспешно покидающие страну американские силы оставили талибам внушительный арсенал, так что в чем-то они обходят своих конкурентов.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.