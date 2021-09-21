Непривитому президенту Бразилии пришлось есть пиццу на улице в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 21 сентября. Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в ресторан в Нью-Йорке из-за того, что он не был привит от COVID-19, и ему пришлось есть пиццу на улице. Лидер южноамериканского государства прибыл в США для участия в дискуссии Генеральной ассамблеи ООН.

O presidente brasileiro chegou à cidade no domingo e, para evitar um protesto na porta do hotel em que está hospedado, entrou pela porta dos fundos https://t.co/0vCQkqiRjw #G1 #Bolsonaro #NovaYork #vacinação — g1 (@g1) September 20, 2021

Чтобы принять бразильского президента, работники ресторана закрыли часть прилегающей территории занавесками. Компанию Болсонару составили остальные члены его делегации: министр юстиции Андерсон Торрес, министр здравоохранения Марсело Кейрога и генеральный секретарь президента Луис Эдуардо Рамос.

Несмотря на то, что доступ в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций открыт, в Нью-Йорке действуют санитарные нормы: согласно им, посещать кафе и рестораны могут только те, кто привился одной из вакцин, которые сертифицированы в США.

Ди Блазио недоволен

Перед началом Генассамблеи ООН мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио указал на необходимость вакцинации для участников мероприятия, отдельно отметив Болсонару.

«Мы должны послать сигнал всем лидерам мира, включая и особенно Болсонару из Бразилии, что все, кто хочет приехать, должны быть привиты. Потому что мы все вместе должны быть в безопасности», — сказал он.

Президент Бразилии сказал в ответ, что он не привит и не планирует это делать, так как переболел коронавирусом, и у него есть антитела. Болсонару до последнего отрицал опасность коронавируса и называл страх перед болезнью преувеличенным. Он отказывался вводить в Бразилии ковидные ограничения, объясняя это негативным влиянием на экономику.