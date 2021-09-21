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Юрист Аграновский оценил запрет Верховного суда России разводить кур на участках
Общество
Юрист Аграновский оценил запрет Верховного суда России разводить кур на участках
pixabay.com  /  PD

Москва, 21 сентября. Правовую оценку запрету на развод кур на земельных участках в России дал юрист Дмитрий Аграновский.

Запрет Верховного суда России на разведение кур можно распространить также и на коз с кроликами. Если трактовать его в буквальном смысле, то под его действие попадут даже коты с собаками, отметил Аграновский.

«Надеюсь, что это решение останется юридическим казусом и не будет иметь широкого употребления», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, многие люди, которые владеют земельными участками, разводят на них птицу и мелких животных. Такой вид хозяйства для них является источником существования, отметил он.

Не так давно Верховный суд РФ запретил владельцам садовых участков разводить на территории мелкую живность, в том числе кур. Использование земли не по целевому назначению может грозить административным наказанием, поскольку иное применение не допускается.

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куры аграновский участок
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