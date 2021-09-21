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Экономист Голубев указал на последствия банкротства физлиц в России

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 20:56
Экономика
Экономист Голубев указал на последствия банкротства физлиц в России
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 сентября. Государство спишет свыше 1,6 млрд долгов физическим лицам. Об этом сообщил экономист Артем Голубев.

Механизм внесудебного банкротства в России был учрежден в 2020 году. Данная программа предполагает, что россияне, у которых имеется задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, имеют право на подачу заявления о запуске процедуры внесудебного банкротства. Как именно будет функционировать данная процедура рассказал в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

Важным по данному направлению является ограничение, которое устанавливает ряд определенных условий и требований к должнику. Известно, что оформление такого вида банкротства в России занимает шесть месяцев.

Как объясняет кандидат экономических наук, остается неясным, как именно будет осуществляться компенсирование кредитным организациям. При этом эксперт посоветовал гражданам, которые решат таким образом оформить множество кредитов и потом их списать, сразу бросить такую затею.

Гражданин, получая займы и не возвращая их обратно в банк, попадает в черный список финансовых компаний, что осложняет его жизнь в дальнейшем. Голубев рекомендует в случае обременительной ситуации с кредитами реструктуризовать долг вместо инициирования процедуры банкротства.

Согласно результатам исследования компании Frank RG, жители России в августе текущего года оформили кредитов на сумму в 646,7 млрд рублей, что превысило показатели 2020 года на 32,7%.

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