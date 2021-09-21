Захарова анонсировала встречу Лаврова с главами МИД «ядерной пятерки»

Москва, 21 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД «ядерной пятерки». Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Диплотам рассказала, что руководитель ведомства примет участие в министерской встрече Россия — Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива на полях Генассамблее ООН. Событие состоится 24 сентября. Кроме того, 22 сентября Лавров будет присутствовать на встрече глав МИД «ядерной пятерки».

Ранее Мария Захарова высказалась о возможной встрече Сергея Лаврова с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках Генассамблеи ООН. По ее словам, подобных мероприятий не запланировано.