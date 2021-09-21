Списать долги без суда и следствия: экономист Голубев рассказал о процедуре банкротства

Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. Он был запущен год назад и позволяет гражданам с долгом от 50 тыс. до 500 тыс. рублей включительно бесплатно подать в МФЦ заявление о внесудебном банкротстве.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС (Президентская академия), кандидат экономических наук Артем Голубев в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил, как проходит процедура банкротства, а также прокомментировал последние новости экономики о подорожании продуктов.

Как справиться с непосильными долгами

Артем Голубев заявил, что процедура внесудебного банкротства в России практикуется не в первый раз. В последние годы из-за пандемии и экономического спада списание долгов россиян особенно актуально.

«Однако для людей, которые предполагают набрать кредитов, а потом решить вопрос списанием, перспектива не очень хорошая. Мало того, что это может сделать не каждый должник, так еще и впоследствии человек попадает в черный список банков и уже не может получить кредитование. Так что по мере возможности нужно стараться не допускать ситуацию, когда долги становятся непосильными, чтобы их обслуживать», — рассказал экономист.

Федеральное агентство новостей / Артем Голубев

Кроме списания долга и банкротства есть еще варианты решения проблемы с кредитами: например, реструктуризировать долг, добавил эксперт.

«Лучше кредит растягивать по времени, но дело до банкротства все-таки стараться не доводить», — отметил специалист.

Для того чтобы пройти процедуру банкротства, у человека «не должно быть ничего за душой», подчеркнул Голубев.

«Нельзя лишить единственного жилья, особенно если там прописаны малолетние дети и нет возможности размена на меньшую квартиру. Если должник имеет определенное имущество, то нужно понимать, что при процедуре банкротства он может потерять его часть», — обратил внимание доцент.

Что не так с гречкой

Артем Голубев также прокомментировал новость о подорожании в России гречневой крупы. В августе этого года стоимость крупы в среднем доходила до 102,5 рубля.

«Итоги будем подводить по урожаю, полная картина станет ясна к середине осени. Если урожай окажется лучше прошлогоднего, то увеличение предложения даст возможность корректировать цены», — заверил спикер.

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Очередной скачок цен на гречку, по словам экономиста, связан с эффектом «замещения», который возникает в период экономического кризиса.

«Когда для нас в кризис некоторые товары для нас становятся недоступными, мы замещаем часть из них более дешевыми: макаронами, гречкой, иными крупами. Спрос растет, а предложение во многом зависит от урожайности. Если она невысокая, то и цены на крупу сразу взлетят», — объяснил Артем Голубев.

Морковь дороже бананов

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Специалист дал оценку прогнозам о возможном подорожании в России овощей, таких как морковь и картофель. По его словам, ситуация, когда отечественная традиционная продукция становится дороже импортных фруктов и овощей, довольно странная, но вполне реальная.

«В начале лета президент заметил, что бананы стоят дешевле, чем морковка. Но это привело не к тому, что морковка подешевела, а к тому, что бананы подорожали. Глубина ситуации заключается в том, что у нас почти по всем направлениям деятельности в производстве товаров и услуг недостаточная конкуренция», — подчеркнул экономист.

Исходя из этого, подытожил Артем Голубев, главная задача государства — создавать условия для деятельности компаний, и стараться тем самым повышать конкуренцию.

«Чем больше компаний будет работать на рынке, тем меньше возможностей для искусственного повышения цен. Государство должно создавать конкурентные условия и конкурентную среду. Меньше ограничений — это зачастую антиконкурентные действия, потому что крупные компании выживут, а меньшие компании могут просто уйти с рынка. Мы получим тенденцию на монополизацию рынка. Потеряв сегодня, крупные компании постараются отыграться завтра, и вероятнее всего это будет через рост цен», — резюмировал экономист.

Ранее ФАН сообщал, что валовый внутренний продукт России в 2022 году может вырасти на 3,4%. Такие данные представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).