Лидер сборной России по теннису Медведев примет участие в Кубке Кремля

Москва, 21 сентября. Победитель Открытого чемпионата США Даниил Медведев выступит на Кубке Кремля, который пройдет в российской столице.

Пресс-служба Кубка Кремля на официальном сайте опубликовала состав участников турнира. В их числе оказался лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев, который недавно впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

Кроме того, на Кубке Кремля выступят занимающий пятое место в рейтинге ATP Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Турнир категории ATP 250 пройдет в столичном ДС «Лужники» с 16 по 24 октября. В прошлом году Кубок Кремля был отменен из-за пандемии коронавируса.

Ранее российский блогер Василий Уткин оценил игру Антона Заболотного в матче восьмого тура РПЛ ЦСКА — «Спартак». Нападающий стал автором единственного гола в поединке, который проходил на столичном стадионе «ВЭБ Арена».