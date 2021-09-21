Алана Мамаева ответила на слухи о возвращении к экс-супругу Александру Липовому

Москва, 21 сентября. Экс-супругу полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева — Алану Мамаеву — заподозрили в воссоединении с бывшим мужем, чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.

Модель переживает не лучшие времена — она судится со вторым мужем Павлом Мамаевым из-за алиментов на общую дочь. Экс-супруги никак не могут урегулировать вопросы по размеру выплат, а также разделить имущество. На развод подала сама Алана Мамаева после череды семейных скандалов: полузащитник ФК «Ростов» изменил жене несколько раз пока был на сборах. Футболиста не раз уличали в неверности, однако на этот раз модель не стала прощать предательства.

Недавно появились слухи, что Алана Мамаева возобновила отношения с первым мужем, кикбоксером Александром Липовым, от которого родила первого ребенка – сына Алекса. В 2019 году спортсмен угодил в тюрьму за мошенничество в особо крупном размере. Сразу несколько СМИ сообщили, что экс-супругов видели вместе: якобы они целовались и обнимались. Информацию поспешила опровергнуть Алана Мамаева на своей странице в Instagram.

«Что?! Серьезно? Вот так рождаются слухи!» — написала она под скриншотом одной из статей про воссоединение с Липовым.

После развода полузащитник «Ростова» закрутил новый роман. Избранницей футболиста стала блогер Надежда Санько. Возлюбленная Мамаева призналась, что ее знакомые угрожали экс-супруге Павла Мамаева. Сама Алана не намерена оставлять этот факт безнаказанным, она пригрозила новой пассии спортсмена полицией.