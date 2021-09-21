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Полиция США протестирует электрокары Ford Mustang Mach-E

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 20:20
Экономика
Полиция США протестирует электрокары Ford Mustang Mach-E
ford.com  /  Ford Motor Company

Мичиган, 21 сентября. Американская компания Ford представила полицейскую версию своего электромобиля Mustang Mach-E. Протестировать разработку взялись правоохранители штата Мичиган.

Электрокроссовер Ford не претерпел каких-либо принципиальных изменений — полиции США предлагают все тот же массовый автомобиль. Отличия от гражданской версии Mustang Mach-E заключаются только в фирменной полицейской ливрее и поставляемом вместе с машиной специализированным оборудованием. Главными преимуществами автомобиля являются автономность (до 600 км на одном заряде) и быстрый разгон — до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Решение о приобретении партии будет принято после эксперимента в Мичигане, сообщает «Коммерсантъ». Полиции предстоит проверить, как разработка Ford справляется с задачами охраны правопорядка. Примечательно, что первые полицейские Ford Mustang Mach-E начнут работать у себя на «родине» — в столице штата Детройте более века назад начал работу конвейер бизнесмена Генри Форда.

Российские автомобильные компании также планируют выпускать электрокары. Смарт-кроссовер «Кама-1» от КамАЗа, к примеру, хотят использовать для городского каршеринга.

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