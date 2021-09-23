Побывавший в 145 странах блогер-путешественник Арутюнов рассказал, как ему это удалось

Тревел-блогинг — один из популярных видов деятельности, куда стремятся попасть молодые люди. Еще бы — путешествия для тебя становятся не только увлечением, но и средством заработка. Наш собеседник Вадим Арутюнов, побывавший в 145 странах мира, нашел способ, как открывать новые горизонты и честно зарабатывать, повествуя о своих приключениях.

Зачастую о путешествиях он рассказывает в своем блоге, контент которого можно назвать по-своему уникальным, но именно эти фишки, как выражается блогер, и помогли ему объехать более половины земного шара. Востоковед по образованию и журналист по призванию, он охотно делится с ФАН впечатлениями о своих поездках, рассказывает как ему это удалось и раскрывает свои секреты.

— Вадим, ты побывал в 145 странах мира, учитывая, что официальное число государств — 195, не включая непризнанные. Что тебя сподвигло на путешествия? И как все это началось?

— 145 стран — это в совокупности. Но путешествовать так, чтобы почти круглый год, я начал с Сирии. Это был сентябрь 2015 года. Я полетел туда на международную конференцию на тему мира. Просто одним из организаторов этой конференции был мой знакомый, и он меня пригласил. Сказал, что все это оплачивается, и я согласился. За время пребывания в Сирии я сделал множество фото и видео, которые потом удалось продать, и сразу решил еще куда-нибудь поехать и заделаться блогером.

личный архив Вадима Арутюнова / Вадим Арутюнов

— Насколько мне известно, все не совсем так. Твой блог имеет определенную направленность, связанную с армянскими корнями по всему миру, ведь это так?

— Конечно. Есть кроме Сирии такие страны мира, где бывают многие люди, но вряд ли у тебя купят это все. Поэтому мне и пришла в голову идея: почему бы не сделать путешествия не только приятными для себя, но и полезными для нации? Ведь армяне и евреи проживают по всему миру. О них легко и просто рассказывать, особенно когда ты бываешь в той или иной стране и видишь их следы. И я стал в блогах об этом рассказывать.

У меня появился определенный контингент зрителей и подписчиков, которые стали помогать донатами для передвижения по миру. Еще я стал выпускать армянские календари «Вокруг света» — там фото и описание каких-то знаковых мест.

— Они на армянском языке?

— Нет, на русском, но тематика, конечно, армянских корней. Скажем, 3 марта 451 года Аварайрское сражение на Персидском поле — и пошло описание. То есть это исторические места, памятники и открытия. Проще говоря — все, что связано с армянами в разных странах мира.

личный архив Вадима Арутюнова / Вадим Арутюнов

— После Сирии куда ты поехал?

— Изначально меня интересовал только Восток. Наверное, потому что я востоковед и, как мне кажется, склонность у меня к народам Востока все-таки есть. Очень хотелось для начала посетить все страны Азии, прежде чем перебираться на другие континенты. В Азии до сих пор осталось несколько государств, где я не был. Это Мальдивские острова, но там я не был, потому что много отдыхающих, а у меня не цель отдохнуть. И Северная Корея. В Северную Корею, кстати, уже договорился. Появилась возможность туда поехать, но коронавирус портит все планы. Там, кстати, есть две армянские семьи. Еще сложно попасть в Туркменистан. Там своеобразный режим, и виза стоит дороже, чем в Америку.

— Как тебе удается путешествовать во время коронавируса?

— Безусловно, ковид ограничивает. Удается только потому, что какие-то страны уже открылись. Но во многих по прибытию нужно сдавать тесты, а это, конечно, бьет по карману. Сейчас нужно больше закладывать денег, если собираешься куда-то поехать. Причем нет разницы — визовая это страна или нет.

Например, одна из дорогих стран — Швейцария. Чтобы покушать хот-дог, если перевести на евро швейцарские франки, придется потратить от 10 до 15 евро. Не говоря уже о том, сколько стоит там основательно подкрепиться. Примерно такие же суммы и в Сингапуре. Я в дорогих странах стараюсь экономить на еде в пользу хорошего места для проживания.

Поэтому когда еду, я всегда закладываю — либо ты спишь в хорошем отеле, но ограничиваешь себя в еде, либо ты хорошо питаешься, но спишь в каких-нибудь клоповниках. Что у меня, кстати, и произошло в Сингапуре, где я действительно спал в каком-то клоповнике. Это был маленький хостел: в комнате, 12 квадратных метров, ночевали со мной еще шесть человек. И довольно не из разряда чистоплотных. По большому счету, все мои путешествия — как в известной передаче «Орел и решка».

личный архив Вадима Арутюнова / Вадим Арутюнов

В некоторых странах все складывается шикарно, а в некоторых — выживаешь на 100 долларов. Например, на острове Пинанг в Малайзии армянская община мне подарила две ночи в отеле. Это одна из старейших общин, которая и построила в конце XIX века на островной части Малайзии первый отель братьев Саркис. Там и музей есть. А так как этот отель — старейший, там останавливались очень известные люди, среди которых Чарли Чаплин, Гейне, Гессе. И мне достался номер, в котором бывал Киплинг. Это первый этаж, со своим собственным пляжем. Я выходил, смотрел на Малаккский пролив, и у меня в голове крутилась увертюра Дунаевского «Дети капитана Гранта».

— Есть ли такая страна, куда тебе не хочется возвращаться?

— Я в каждую страну хочу возвращаться, потому что нет таких стран, которые мне понравились больше всего или меньше. Есть бедные страны — скажем, Бангладеш. Да — грязно, да — полная антисанитария, но там люди с добрым сердцем. И порой лучше и душевнее население тех стран, где финансово все хорошо. Бангладеш был единственной страной, где меня сопровождали с мигалками, начиная со встречи. Дело в том, что я в одном из своих блогов сказал, что собираюсь поехать по армянским следам в Бангладеш. А там есть в городе Дакка, прям в центре города, район Арманитола, что в переводе с бенгальского означает как бы «Армяноград». Что-то типа ростовской Нахичевани. И мне, естественно, стало интересно.

В Арманитола расположилась огромная старейшая армянская церковь. Это первая христианская церковь на территории Бангладеш, построенная еще в середине XIX века. И я красивее церквей не видел. Причем она очень необычная — как для русских православных и армянских церквей, так и для католических. Она исполнена в виде белоснежного большого корабля. И оказалось, что армяне, которые проживали в Арманитоле, все были купцами. Они часто уходили в море, привозили товары, а когда оставались дома, им требовались воспоминания о море. Поэтому и корабль. Когда я был там, оставался только один армянин из всей общины Бангладеш. Но там сейчас есть бенгальцы, которые охраняют эту армянскую церковь, они там живут и говорят на армянском языке, потому что охраняют ее поколениями.

личный архив Вадима Арутюнова / Вадим Арутюнов

Но вернемся к мигалкам. Так получилось, что я сказал, куда я собираюсь, и со мной связался один армянин, который спросил, встречает ли меня кто-то в Бангладеш. Потому что страна достаточно криминальная, и предложил свою помощь. Он связался с бизнесменом из Америки, у которого бизнес в Бангладеш, и объяснил ситуацию, обеспечив мне трансфер по этой стране. И пока я неделю был в Дакке, они меня везде сопровождали.

— В каждой ли стране, где ты побывал, удавалось найти армянские корни?

— Да, я же говорю — это, наверное, единственная нация, помимо евреев, которые оставили везде свои следы. Например, в том же Сингапуре есть Арменин Стрит, где находится старейшая армянская церковь, есть Галуст Роуд — в честь одного из местных героев Галуста, также Саркис Роуд. В Гонконге есть Хачик-стрит — в честь первого генерал-губернатора Гонконга — уроженца Британской Индии Хачика Пол Чатера.

— В одном из своих блогов ты упоминаешь город Армения в Колумбии. Чем он тебе запомнился?

— В Латинской Америке городов Армения шесть. Это в Колумбии, в Белизе, Гондурасе, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа. Я бывал во всех, но в ближайшую весну я хочу снова проехаться по Латинской Америке, от Белизы до Панамы, и досконально исследовать этот регион.

Латинская Америка — очень интересная и своеобразная, она далека от наших миров. Мне она нравится тем, что люди там, с одной стороны, открытые как азиаты, а с другой — раскованные как европейцы.

Самая приближенная к Европе страна — это Уругвай, на мой взгляд. Оказываешься в Монтевидео, и тебе кажется, что ты где-то в Европе. Когда заезжаешь в Аргентину, например, ты чувствуешь латино-американские нотки, но 90% по-прежнему напоминает Европу.

А вот в Боливии, Перу — там прямо индейцы. Например, в том же Перу помимо испанского еще два государственных языка. Это кечуа и аймара — языки индейцев, которые там проживают и до сих пор говорят на своем родном языке.

личный архив Вадима Арутюнова / Вадим Арутюнов

В Колумбии видно, что здесь живут потомки европейцев. Индейцы и помесь индейцев с европейцами. И практически по всей стране, по людям это видно. Чего не скажешь об Уругвае. Их всех объединяет испанский язык, но это не только страны, но и абсолютно разные народы.

— В новостной повестке — Афганистан. Тебе удалось побывать в этой стране? Как ты смотришь на смену власти там?

— Я был в Афганистане всего один раз, и это было достаточно давно. У меня остались положительные впечатления об этой стране. Замечательная кухня, замечательные люди со своими традициями и устоями. Многонациональная страна. Нет нации афганец — это то же, что и россиянин. Там десятки национальностей, но среди них большинство пуштуны, таджики, которые говорят на дари, хазарейцы, туркмены и так далее. Очень пестрое население.

Был у меня приятель из талибов (движение «Талибан»1 запрещено в России. — Прим. ФАН), не вояка, но сочувствующий. И сейчас в Афганистане очень много таких людей. Мы видим одну сторону медали — беженцы, падают с самолетов, пытаются удрать оттуда. Но есть люди, которые их поддерживают.

Конечно, когда в 90-е годы первый раз талибы пришли к власти, они разрушили бамианскую статую Будды, вытесанную в скале. И это было неприятно. Запрещали девочкам учиться и так далее. Но мне кажется, что есть в них и свои плюсы. Например, они преследуют педофилов. А в Афганистане это было сплошь и рядом.

У них есть такое понятия, как бача-бази, в переводе с персидского — мальчик для игр. Они берут мальчиков из бедных семей, наряжают их в побрякушки, женские платья. Собираются взрослые мужики, садятся по кругу, и эти дети веселят публику. Когда они становятся более зрелыми, их используют как секс-игрушки, отсюда и название: бача — мальчик, бази — игрушка. И «Талибан» это запрещает.

личный архив Вадима Арутюнова / Вадим Арутюнов

Ты удивишься, но первых в своей жизни трансгендеров я вообще увидел в Иране. До этого я об Иране знал только то, что прочитал ранее. А прочитал я что? Страшно — мол, исламская страна, головы рубят, вешают. А там я прилетаю и вижу — идет трансгендер.

А когда начал узнавать, оказалось, что если мужчина чувствует себя в теле женщины, то он может обратиться к государству и получить деньги на операцию. То есть, если ты выбираешь себе женский путь, то ты должен прооперироваться и стать другим. Если ты этого не делаешь, тогда уже тобой займется шариатский суд.

А вот в Саудовской Аравии ты вряд ли увидел бы трансгендера живым. Там все по-другому.

— Вадим, в какой стране ты столкнулся с обычаем, который тебя удивил или испугал?

— Особо ничего не пугало, но в Мексике меня впечатлила одна история о Церкви святой смерти. Есть Иглесио де Санта Муэрто — это в районе Типито, один из самых криминальных районов Мехико, куда иностранцы побаиваются захаживать. Но я взял свой рюкзак и отправился изучать окрестности. Добрался до этой самой церкви.

И на первый взгляд — ничего необычного. Но потом обратил внимание, что на изображении Девы Марии вместо лица — череп. Я подумал, что это сатанизм какой-то. И среди всех этих икон с черепами был и портрет какого-то мужика в костюме и бабочке. Люди подходили не к образам, а к портрету этого самого мужика.

Оказалось, что это портрет известного местного мафиози, которому когда-то поставили диагноз «онкология», и он решил с помощью денег купить себе путевку в рай, построить церковь. Он потратил уйму денег на лечение, но ничего не помогало. Тогда он решил «переобуться» и воздвигнуть церковь не богу, а сатане. Строительство началось еще при жизни, однако сам вдохновитель не дожил до завершения стройки. Ну а сейчас уже все его приверженцы ходят сюда и почитают зодчего по-особенному.

Из личного архива Вадима Арутюнова /

В целом в Мексике культ смерти очень популярен. Там даже есть день в году, когда они все идут с черепами. Если честно, это достаточно сложно: они смешали этот культ как-то с католичеством и народными поверьями. Этот вопрос я глубоко не изучал.

— Что бы ты посоветовал начинающим путешественникам или тем, кто хочет заняться тревел-блогингом?

— Чем дальше ты отправляешься, тем больше нужно денег. А путешествовать можно начать и со стран СНГ. Сейчас многие пишут у себя в статусах, что они любят путешествовать, но я бы отметил, что путешествия — это некий вид спорта. Я больше месяца не могу дома сидеть — ноги меня сами тянут.

Из личного архива Вадима Арутюнова /

Я уверен, что путешествия нужно начинать с малого — с близлежащих стран. Многие наши люди даже не знают, что есть страны по отдыху и тратам куда приятнее, чем Турция, Египет или Эмираты, и пребывание в них гораздо интереснее. Например, Балканы. Недорого, вкусно, интересно. А в Эмиратах я так и не понял, в чем фишка. Да, это здорово, каменно-стеклянные джунгли, но чтобы их посмотреть хватит и одного дня. А что дальше? У нас так принято, что протопчут дорогу в одну сторону и ходят по ней всю жизнь. Хотел бы посоветовать всегда открывать для себя что-то новое, развиваться, и тогда увидите, как изменится мир вокруг вас.

1 Организация запрещена на территории РФ.