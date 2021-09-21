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Стилист Александр Рогов показал самые модные жилеты этой осени

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 20:13
Общество
Стилист Александр Рогов показал самые модные жилеты этой осени
Prt Scr youtube.com  /  Рогов в деле

Москва, 21 сентября. Стилист, модный эксперт и телеведущий Александр Рогов рассказал, как выбрать наиболее актуальную модель жилета на эту осень.

По словам специалиста, в текущем сезоне наиболее модными являются вязаные жилеты. Лучше отдать предпочтение моделям грубой вязки, которые иногда называют «дедовскими» из-за ретровида, а также экземплярам с узорами в виде горизонтальных полосок или клетки. Рогов советует выбирать жилеты чуть большего размера.

Носить такие предметы одежды стоит с шелковыми блузками и рубахами. Кроме того, можно распустить боковые швы жилета и надеть его как манишку.

«Будет смотреться классно и очень стильно!» — отметил стилист в эфире своего YouTube-канала ROGOV LIVE.

Еще один модный вариант на эту осень — стеганый жилет. Рогов посоветовал обратить внимание на экземпляры, которые будут на пару размеров больше привычного. Модный эксперт рекомендовал носить подобные жилеты с романтичными платьями в цветок и легкими блузами в викторианском стиле. Такой предмет гардероба можно надеть под жакет или даже на него, добавил телеведущий.

Ранее стилист Влад Лисовец назвал главные тренды на прически этой осени. По словам эксперта, мода на небрежные укладки возвращается.

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