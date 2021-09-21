Стилист Александр Рогов показал самые модные жилеты этой осени

Москва, 21 сентября. Стилист, модный эксперт и телеведущий Александр Рогов рассказал, как выбрать наиболее актуальную модель жилета на эту осень.

По словам специалиста, в текущем сезоне наиболее модными являются вязаные жилеты. Лучше отдать предпочтение моделям грубой вязки, которые иногда называют «дедовскими» из-за ретровида, а также экземплярам с узорами в виде горизонтальных полосок или клетки. Рогов советует выбирать жилеты чуть большего размера.

Носить такие предметы одежды стоит с шелковыми блузками и рубахами. Кроме того, можно распустить боковые швы жилета и надеть его как манишку.

«Будет смотреться классно и очень стильно!» — отметил стилист в эфире своего YouTube-канала ROGOV LIVE.

Еще один модный вариант на эту осень — стеганый жилет. Рогов посоветовал обратить внимание на экземпляры, которые будут на пару размеров больше привычного. Модный эксперт рекомендовал носить подобные жилеты с романтичными платьями в цветок и легкими блузами в викторианском стиле. Такой предмет гардероба можно надеть под жакет или даже на него, добавил телеведущий.

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