«Газпром» не стремится шантажировать Киев

Отказ «Газпрома» резервировать дополнительные объемы газового транзита через Украину — не сенсация и не попытка Москвы шантажировать Киев. Более того, постепенное сворачивание транзита российского газа через украинскую ГТС стало следствием недальновидной политики самого Киева. К таким выводам пришел обозреватель ФАН, проанализировавший проблематику газового транзита через украинскую территорию.

Нет никакой сенсации

«Газпром» не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь. Появление этой новости на фоне небывалого роста цен на газ в Европе сразу вызвало нервную реакцию у ряда западных СМИ. Дескать, Москва использует свой газ для шантажа Киева. На самом деле в этой истории нет никакой сенсации.

Весь сентябрь европейские биржи демонстрировали быстрый рост цен на газ. Вызвано это было не «злонамеренными действиями Москвы», а причинами вполне прозаическими — сочетанием прогнозов грядущих похолоданий и нехваткой газа в европейских хранилищах, на что наложились последствия новой энергетической стратегии Европы, предусматривающей переход на зеленую энергетику и отказ от наиболее неэкологичных способов выработки энергии, такие, например, как уголь. Уголь европейцы заменили газом, что и стало дополнительным фактором роста цен на газ в Европе.

Это значительно повысило капитализацию «Газпрома», приведя цены на его акции к показателям 2007 года. Ряд западных СМИ, не разобравшись в ситуации, стали предрекать российскому газовому гиганту небывалые прибыли и «власть над Европой». Но рынок работает немного по-другому. Цена на газ, котируемая на бирже, — это цена на текущий момент. «Газпром» же торгует газом по долгосрочным контрактам, где цена фиксированная. То есть прибыль от текущего роста цен на газ получит не «Газпром», а европейские операторы.

Впрочем, для нас текущий газовый кризис в Европе интересен несколько с иной точки зрения. Высокая цена на газ в Европе провоцирует рост цен на множество товаров и услуг, что побуждает европейские правительства экстренно разрабатывать меры по субсидированию своих гражданских и коммерческих потребителей газа. Нравится ли это европейским правительствам? Нет, конечно. Европа заинтересована в снижении издержек и рисков, связанных с поставками газа из РФ. А раз так, то Европе более выгодны те маршруты газового трафика, где риски и связанные с ними дополнительные затраты минимизированы. С этой точки зрения европейцам сейчас наиболее симпатичны такие газопроводы, как «Турецкий поток», «Балканский поток», «Северный поток — 1» и недавно достроенный «Северный поток — 2».

Новостное агентство «Харьков». /

Как нетрудно заметить, у этих газопроводов есть одна общая черта — все они идут в обход Украины и ее ГТС. Судя по тому, что «Газпром» не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь, украинская ГТС европейским покупателям российского газа стала попросту неинтересна.

«Элементарно, Ватсон!»

Почему так получилось? Как говаривал один известный киноперсонаж в исполнении Василия Ливанова, «элементарно, Ватсон!».

Во-первых, в последний раз серьезные модернизационные работы на объектах ГТС Украины велись еще во времена СССР. С тех пор инфраструктура украинской ГТС новее, разумеется, не стала. Напротив, она серьезно износилась и обветшала, что резко повысило аварийность.

Во-вторых, сейчас эта ветхая ГТС оказалась на территории, где правят бал разнокалиберные радикалы, уже не раз озвучивавшие угрозы «взорвать трубу назло Москве». Уверенности в стабильности функционирования украинской ГТС это, конечно, не прибавляет.

В-третьих, следует напомнить про украинскую «моду» на незаконные врезки в газопровод и воровство российского газа. Последнее стало давней традицией Украины, можно даже сказать, национальным бизнесом, в котором старались участвовать кто только мог — от мелких криминальных группировок до региональных властей, а также «Нафтогаза». Причем российская сторона годами терпела подобное поведение украинских «партнеров», списывая на себя издержки, связанные с воровством газа.

В-четвертых, президент России ясно дал понять, что «Газпром» выполнит контракт на транзит газа через украинскую ГТС до 2024 года, а вот затем все будет решать «экономическая целесообразность». Дальнейший транзит через Украину российская сторона увязала с дополнительными объемами закупок газа европейскими покупателями, которая отныне будет на себя брать все издержки, связанные с использованием украинской ГТС.

В-пятых, создание современных «Турецкого», «Балканского» и прочих газопроводных потоков позволяет полностью отказаться от задействования в газовом транзите украинской ГТС даже в обстоятельствах, когда возникнет необходимость значительно нарастить объемы поставок российского газа в ЕС. Причем для европейских операторов поставки российского газа в обход Украины будут обходиться дешевле, чем с использованием ГТС.

Согласны ли с таким выводом европейские операторы? Судя по их красноречивому молчанию после отказа «Газпрома» бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь, вполне согласны.

Федеральное агентство новостей /

Раз с этим разобрались, самое время поговорить об Украине. Объективная реальность постепенно будет выводить ее из того состояния, когда Киев плевал в сторону Москвы, одновременно требуя продолжения газового транзита через территорию Украины. В ближайшей перспективе о подобных фокусах украинскому руководству придется забыть.

Энергетический цугцванг

Теоретически, чтобы избежать превращения своей «трубы» в металлолом, украинцы могут попробовать продать свою ГТС международному консорциуму, объединяющему европейские газовые компании и «Газпром». Практически же на пути к реализации подобного варианта существует немало препятствий.

Цена на подобный актив с 2014 года упала минимум в десять раз, а инвестиционные издержки, соответственно, выросли. В текущей политической реальности владение украинской ГТС несет для европейских газовых компаний и «Газпрома» массу непрогнозируемых рисков, особенно если вспомнить про большую зависимость Киева от Вашингтона, которому создание международного консорциума по владению украинской ГТС совершенно не нужно. При таких обстоятельствах перспективы сохранения газового транзита через территорию Украины после 2024 года пока стремятся к нулю.

Тут самое время задуматься о том, как далее станут выглядеть закупки газа на внутренний рынок Украины. Отказ от переговоров о закупке российского газа напрямую стал для Киева, конечно, настоящей катастрофой. Видимо, украинское руководство намеревалось связать вопросы транзита и прямой покупки газа воедино, чтобы получить цену поменьше, сохраняя ничем не подкрепленную уверенность в том, что Россия и далее будет хранить газ в украинских хранилищах. Однако РФ играть по украинским правилам отказалась.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сейчас Киев может купить газ либо у «Газпрома» по коммерческой цене (без стоимости доставки), либо в ЕС по европейской биржевой цене, которая намного выше коммерческой цены «Газпрома». Покупка у европейцев идеологически для Киева более правильна, но есть у украинского руководства для очередного раунда «реверсных поставок» средства? Решать этот вопрос Киеву придется в самое ближайшее время, так как объем доступного на Украине газа сейчас минимален — его хватит на две-три недели. Дальше начнутся похолодания, расход газа резко возрастет. Все это будет иметь тяжелые последствия для украинской экономики.

Киев, конечно, может попробовать компенсировать нехватку газа использованием угля, но и тут у Украины наблюдаются большие проблемы. Единственный уголь, доступный Киеву в промышленных масштабах, — это уголь Донбасса. Получить его Украина может, только проигнорировав собственный лозунг «у сепаратистов ничего не покупаем!». Альтернатива — покупка угля за границей, но тогда его стоимость будет приближаться к стоимости газа. В общем, Киев загнал себя в энергетический цугцванг, выбраться из которого без потерь никак не сможет.

Прагматичное решение

Подводя итог, можно еще раз отметить, что отказ «Газпрома» резервировать дополнительные объемы газового транзита через Украину, — это не сенсация и не попытка Москвы шантажировать Киев, а вполне прагматичное решение, вытекающее из сложившейся на данный момент ситуации с имеющимися в распоряжении РФ маршрутами газового транзита в Европу. А то, что главной проигравшей стороной при этом оказывается Украина, — следствие недальновидной политики Киева, который умудрился сам себе создать большие проблемы буквально на ровном месте без какого-либо вмешательства «руки Москвы».