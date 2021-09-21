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Книги о Байкале для слабовидящих детей изготовили вручную в Иркутской области

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 20:10
Общество
Книги о Байкале для слабовидящих детей изготовили вручную в Иркутской области
wikipedia.org  /  Svetlana Bazykina / CC BY-SA 4.0

Иркутск, 21 сентября. Конкурс по изготовлению тактильных книг о Байкале завершился в Иркутской области, было представлено 85 работ для незрячих и слабовидящих детей.

Информацию о конкурсе предоставила пресс-служба регионального правительства. Такой конкурс проходит в области второй раз, в этом году он посвящен Году Байкала, его природе и обитателям.

«Тактильные книги позволяют незрячим и слабовидящим детям ощутить окружающий мир, предметы, узнать формы, названия и функции объектов, которые они никогда не видели, послушать сказки и поиграть с игрушками, которые олицетворяют главных героев», — сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

В конкурсе было три номинации. «Лучшей сказкой о Байкале» признана книга Ольги Ларионовой, «Лучшей книгой о животных Байкала» стала работа самодельного издания «Нерпенок» иркутской коррекционной школы для школьников с нарушением зрения. В номинации «Лучшая познавательная книга о Байкале» победили ученики Зонской средней общеобразовательной школы Аларского района, текст в ней был на двух языках, русском и бурятском.

Озеро Байкал внесено в реестр мирового наследия природы, это самый глубокий пресноводный водоем в мире. День Байкала в России празднуют с 1999 года.

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