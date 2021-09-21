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Археологи РАН обнаружили в Хакасии древний скелет женщины с уникальным набором украшений
Наука
Археологи РАН обнаружили в Хакасии древний скелет женщины с уникальным набором украшений
instagram.com  /  @new_archaeology

Абакан, 21 сентября. Группа ученых из Сибирского отделения РАН обнаружила в Хакасии захоронение женщины в уникальным комплектом бронзовых украшений.

Невероятная находка была сделана в могильнике под названием Аскиз-17. После длительного изучения археологи датировали ее возраст VIII–X веками до нашей эры, пишет Planet Today.

Ученые нашли останки женщины в небольшой яме, которой удалось избежать повреждений и разрушений в результате строительства дорог. Скелет лежал на спине с ориентацией головы на юго-восток.

Найденные в могиле предметы позволили ученым определить ее как представителя культуры мастеров-металлистов. В древние времена они были известны благодаря бронзовому отливу. В захоронении ученые обнаружили большой бронзовый браслет с жемчужинами и кольца. Кроме того, череп женщины украшали три височных кольца и треугольные пластины разного диаметра. Также в могильной яме лежали 8 мелких бронзовых пуговиц диаметром 12-18 мм.

Археологи много лет ведут раскопки на территории города Талль-эль-Хаммам в долине реки Иордан. Примерно 3600 лет назад там находилось крупное поселение, которое исчезло по необъяснимым причинам. Ученые предположили, что город мог погибнуть из-за метеорита.

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