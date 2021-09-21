Корпорация Northrop Grumman по заказу Пентагона собирает сразу пять новейших бомбардировщиков B-21

Вашингтон, 21 сентября. Специалисты Northrop Grumman осуществляют сборку сразу пяти стратегических бомбардировщиков следующего поколения B-21 Raider по заказу Пентагона.

Ранее на конференции Ассоциации в поддержку ВВС выступил с заявлением министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Вы никогда не услышите от меня оптимистических прогнозов в отношении реализации той или иной программы. Все программы связаны с рисками, и программа создания B-21 не является исключением, но в настоящее время она успешно реализуется», — подчеркнул он.

Портал Defense Brief напоминает, что американское оборонное ведомство подписало с корпорацией контракт на разработку и сборку бомбардировщиков 27 октября 2015 года. Предполагается, что Пентагон закупит 100 единиц B-21 Raider, каждая из которых оценивается в более чем 600 млн долларов в ценах 2019 года.

Ранее аналитики американского издания The National interest признали истребитель пятого поколения F-35 ВВС США одной из худших крылатых машин. Разработчики, спроектировавшие самолет, отстали в своих изысканиях на годы, считают эксперты.