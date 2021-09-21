Журналист де Кошко указал на невозможность создания военного европейского союза

Санкт-Петербург, 21 сентября. Французский писатель и журналист Дмитрий Де Кошко объяснил, почему создание отдельного военного союза ЕС невозможно. Об этом он рассказал в студии пресс-центра «Патриот».

Де Кошко принял участие в эфире «США, Британия и Австралия против Евросоюза — кто победит и что будет с НАТО». Во время мероприятия прозвучал вопрос о том, реально ли создание в ЕС отдельного от американцев военного альянса. Журналист обратил внимание, что обсуждения на эту тему ведутся не один десяток лет.

«Об этом говорят уже 50—60 лет. Конечно нет. ЕС был создан под эгидой американцев, чтобы не было европейских наций», — ответил Де Кошко.

facebook.com / Пресс-служба Генштаба ВСУ

Участник эфира отметил, что в Европейском союзе наблюдается разделение мнений по различным вопросам. В качестве примера он привел ситуацию с вакцинами: некоторые страны объединения отказываются от использования препарата российского производства под давлением Соединенных Штатов.

«Там может быть определенная доля коррупции и лоббирование, но все же. Не хотят конкурентов, так что, к сожалению, оборона, просто не думайте. Ну оборона европейская. Сейчас немцы покупают американские самолеты. Какое это начало европейской обороны? Англичане больше не в ЕС, они идут отдельно в этом стратегическом договоре Тихого океана (AUKUS. — Прим. ФАН), и исключают страну, как Францию и вообще, других европейцев», — резюмировал журналист.

Дмитрий Де Кошко в рамках эфира также раскрыл причину невостребованности французского оружия и оценил возможность развала НАТО. Запись трансляции можно посмотреть на странице Медиагруппы «Патриот» в социальной сети «ВКонтакте».