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Российский сериал «Сны Алисы» попал в основной конкурс фестиваля Canneseries
Общество
Российский сериал «Сны Алисы» попал в основной конкурс фестиваля Canneseries
Кадр из сериала «сны алисы»

Москва, 21 сентября. Многосерийный мистический триллер «Сны Алисы» режиссера Андрея Джунковского поборется за приз на международном фестивале сериалов Canneseries, который проходит в Каннах.

Организаторы 4-го международного фестиваля Canneseries в понедельник объявили десять сериалов, которые попали в программу основного конкурса. В числе претендентов за приз оказался российский проект — мистический триллер «Сны Алисы». Производством занималась студия 1-2-3 Production и продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Режиссерское кресло занял автор «Сладкой жизни» и «Лучше, чем люди» Андрей Джунковский.

Сериал рассказывает о 17-летней Алисе, которая проживает в небольшом северном городке. Как почти у всех подростков, старшеклассница не ладит с родителями, да в школе у нее проблемы. Однако девочка понимает, что она особенная, ведь ей снятся страшные сны, предсказывающие будущее. Она мечтает сбежать из города, но возможно ли выбраться из места, не отпускающее людей?

Главную роль исполнила Алина Гвасалия, известная по сериалам «Дылды» и «Красные браслеты». Также в сериале снялись Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Александра Ребенок.

Международный фестиваль Canneseries пройдет с 8 по 13 октября. Пока же все кинематографисты следят за 32-м «Кинотавром», который стартовал в городе Сочи. Программа смотра в этом сезоне является уникальной, заявил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский.

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сериал канны сны алисы
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