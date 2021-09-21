Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 20:00
19:57
Общество
Политолог Юхин рассказал, как в Крыму относились к идее возвращения в РФ до 2014 года
19:54
Общество
Уфу и Оренбург свяжет скоростной поезд «Орлан»
19:54
Политика
Журналист Де Кошко указал на невозможность создания военного европейского союза
19:53
Общество
Российский сериал «Сны Алисы» попал в основной конкурс фестиваля Canneseries
19:51
Экономика
Путем зерна: следуя за газом. Колонка Владимира Винникова
19:51
Происшествия
Появилось видео с места пожара в квартире на юго-востоке Москвы
19:50
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора
19:43
Политика
«Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией
19:42
Общество
Зоозащитники из Твери спасли одинокую нутрию
19:40
Армия
Аналитик Тимохин: Австралия отрежет Китаю пути в Индийский океан новыми подлодками
Все новости

Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 21 сентября. Российская актриса Светлана Пермякова, известная по роли Любы в сериале «Интерны», считает, что штамп в паспорте не гарантирует счастливых и долгих отношений.

Звезда долгое время скрывала отношения с молодым пиар-директором Максимом Скрябиным. Пермякова не хотела лишних пересудов из-за возраста, ведь избранник был младше нее на 19 лет. Когда артистка забеременела, то скрывать этот роман она уже не захотела. В 2012 году у пары родилась дочь Варвара. Позже в интервью актриса признавалась, для нее это было последним шансом стать мамой. Пермякова и Скрябин прожили вместе еще три года после рождения ребенка, однако вместо объявления о свадьбе огорошили поклонников заявлением, что решили расстаться.

Звезда «Интернов» утверждает, что не собиралась замуж. По словам артистки, штамм в паспорте ничего не гарантирует: если у пары наступил кризис, то от скандалов и разрыва их не спасет и официальный документ о бракосочетании.

«Я не считаю, что надо обязательно расписываться, выходить замуж <...> Пандемия наглядно показала, что штамп в паспорте — не главное. Многие семьи не смогли уцелеть», — высказалась актриса в интервью для Teleprogramma.pro.

Несмотря на накопившиеся претензии друг к другу, Пермякова и Скрябин сумели сохранить хорошие отношения. Как уверяет артистка, экс-возлюбленный — прекрасный отец и заботливый мужчина. По словам звезды, даже после разрыва Скрябин помогает им в загородном доме и старается делать все, чтобы они с Варварой чувствовали себя комфортно.

Светлана Пермякова стала одной из участниц экстрим-шоу «Звезды в Африке». В связи с приближающейся она выложила пост, в котором показала свое преображение для программы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора
актриса отношения пермякова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru