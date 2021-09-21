Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора

Москва, 21 сентября. Российская актриса Светлана Пермякова, известная по роли Любы в сериале «Интерны», считает, что штамп в паспорте не гарантирует счастливых и долгих отношений.

Звезда долгое время скрывала отношения с молодым пиар-директором Максимом Скрябиным. Пермякова не хотела лишних пересудов из-за возраста, ведь избранник был младше нее на 19 лет. Когда артистка забеременела, то скрывать этот роман она уже не захотела. В 2012 году у пары родилась дочь Варвара. Позже в интервью актриса признавалась, для нее это было последним шансом стать мамой. Пермякова и Скрябин прожили вместе еще три года после рождения ребенка, однако вместо объявления о свадьбе огорошили поклонников заявлением, что решили расстаться.

Звезда «Интернов» утверждает, что не собиралась замуж. По словам артистки, штамм в паспорте ничего не гарантирует: если у пары наступил кризис, то от скандалов и разрыва их не спасет и официальный документ о бракосочетании.

«Я не считаю, что надо обязательно расписываться, выходить замуж <...> Пандемия наглядно показала, что штамп в паспорте — не главное. Многие семьи не смогли уцелеть», — высказалась актриса в интервью для Teleprogramma.pro.

Несмотря на накопившиеся претензии друг к другу, Пермякова и Скрябин сумели сохранить хорошие отношения. Как уверяет артистка, экс-возлюбленный — прекрасный отец и заботливый мужчина. По словам звезды, даже после разрыва Скрябин помогает им в загородном доме и старается делать все, чтобы они с Варварой чувствовали себя комфортно.

Светлана Пермякова стала одной из участниц экстрим-шоу «Звезды в Африке». В связи с приближающейся она выложила пост, в котором показала свое преображение для программы.