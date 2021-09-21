Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 20:00
20:00
Общество
Львы и тигры в зоопарке Вашингтона заразились коронавирусной инфекцией
19:59
Общество
Вкусила плоды Майдана: почему сестра Сенцова решила сбежать из Украины
19:57
Общество
Политолог Юхин рассказал, как в Крыму относились к идее возвращения в РФ до 2014 года
19:54
Общество
Уфу и Оренбург свяжет скоростной поезд «Орлан»
19:54
Политика
Журналист Де Кошко указал на невозможность создания военного европейского союза
19:53
Общество
Российский сериал «Сны Алисы» попал в основной конкурс фестиваля Canneseries
19:51
Экономика
Путем зерна: следуя за газом. Колонка Владимира Винникова
19:51
Происшествия
Появилось видео с места пожара в квартире на юго-востоке Москвы
19:50
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора
19:43
Политика
«Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией
Все новости

«Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 19:58
Политика
«Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией
pixabay.com  /  edmondlafoto

Санкт-Петербург, 21 сентября. Разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок стал проявлением неуважения к Парижу, считает французский журналист Дмитрий Де Кошко.

США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве AUKUS, из-за которого Канберра разорвала контракт с Францией о поставках подводных лодок на 66 миллиардов долларов. Эту ситуацию обсудили в Медиагруппе «Патриот». По мнению журналиста и писателя Дмитрия Де Кошко, не стоит удивляться отношению Вашингтона к «союзникам».

«На самом деле происходит то, что уже было в отношениях США и их «союзников», которые на самом деле не считаются на равных с ними. Они (США — Прим. ред.) во всяком случае не считают так. Так что удивляться, к сожалению, нечему», — заметил писатель.

Соглашение AUKUS исключило французскую сторону из Тихого океана, несмотря на то, что Франция располагает большим морским имением, подчеркнул журналист.

«Исключить важного союзника из этой зоны — это просто означает, до какой степени они «уважают» Францию. Нужно пересмотреть всю политику стратегических союзников Франции, в том числе и в Европе», — добавил Дмитрий Де Кошко.

Вероятно, прозападные политики во Франции разочарованы действиями Соединенных Штатов, однако эта ситуация может обернуться тем, что Париж перестанут уважать в Европе, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что Евросоюз потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией. Также в Париже уточняли, что переговоры ЕС и Австралии о свободной торговле вряд ли продолжатся, передавала НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией
сша австралия франция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru