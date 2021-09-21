«Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией

Санкт-Петербург, 21 сентября. Разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок стал проявлением неуважения к Парижу, считает французский журналист Дмитрий Де Кошко.

США, Великобритания и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве AUKUS, из-за которого Канберра разорвала контракт с Францией о поставках подводных лодок на 66 миллиардов долларов. Эту ситуацию обсудили в Медиагруппе «Патриот». По мнению журналиста и писателя Дмитрия Де Кошко, не стоит удивляться отношению Вашингтона к «союзникам».

«На самом деле происходит то, что уже было в отношениях США и их «союзников», которые на самом деле не считаются на равных с ними. Они (США — Прим. ред.) во всяком случае не считают так. Так что удивляться, к сожалению, нечему», — заметил писатель.

Соглашение AUKUS исключило французскую сторону из Тихого океана, несмотря на то, что Франция располагает большим морским имением, подчеркнул журналист.

«Исключить важного союзника из этой зоны — это просто означает, до какой степени они «уважают» Францию. Нужно пересмотреть всю политику стратегических союзников Франции, в том числе и в Европе», — добавил Дмитрий Де Кошко.

Вероятно, прозападные политики во Франции разочарованы действиями Соединенных Штатов, однако эта ситуация может обернуться тем, что Париж перестанут уважать в Европе, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что Евросоюз потребовал от США разъяснений по оборонному контракту Франции с Австралией. Также в Париже уточняли, что переговоры ЕС и Австралии о свободной торговле вряд ли продолжатся, передавала НСН.