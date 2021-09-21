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Зоозащитники из Твери спасли одинокую нутрию

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 19:42
Общество
Зоозащитники из Твери спасли одинокую нутрию
pixabay.com

Тверь, 21 сентября. Жители Твери заметили на берегу реки Тьмаки одинокую нутрию. Волонтеры решили связаться с зоозащитниками и попросить у них помощи в спасении зверька.

Сначала нутрию приняли за бобренка, который отбился от родителей. Однако выяснилось, что это не так. Нутрии не обитают в данном регионе, поэтому выжить в естественных условиях у них нет шанса. Зоозащитникам удалось поймать зверька вечером с помощью сачка. После этого грызуна отправили в центр, где ему смогут помочь.

«Нутрия, скорее всего, сбежала из дома или зверохозяйства», — предположили волонтеры в паблике «Инициативная группа по защите животных» в социальной сети «ВКонтакте».

Редкое для региона животное — бобра — встретили на берегу Ладожского озера жители Санкт-Петербурга. Горожанам напомнили, что близко приближаться к зубастым зверькам не стоит, так как они способны высоко прыгать. В основном эти животные предпочитают реки, где строят запруды для своих жилищ.

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