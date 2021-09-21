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Аналитик Тимохин: Австралия отрежет Китаю пути в Индийский океан новыми подлодками
Армия
Аналитик Тимохин: Австралия отрежет Китаю пути в Индийский океан новыми подлодками
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Москва, 21 сентября. Китай может столкнуться с большими проблемами после того, как Австралия обзаведется субмаринами американского и британского производства, считают аналитики.

Наличие у Канберры подводных лодок может обернуться неприятным «сюрпризом» для Пекина, отметили журналисты издания «Взгляд». По их словам, австралийцы с легкостью смогут перерезать китайцам путь в Индийский океан, а затем и в Малаккский пролив, который останется единственным вариантом для КНР. После этого Китай полностью лишится поставок нефти по морю, подчеркнули эксперты.

Китайские дипломаты уже отреагировали на перспективы появления у Австралии атомных подлодок американского и британского производства, обратили внимание авторы публикации. По их словам, в Министерстве иностранных дел КНР уже выразили озабоченность из-за возможного распространения ядерного оружия и усугубления гонки вооружений. В Пекине подчеркнули, что Вашингтон и Лондон продемонстрировали полную безответственность, приняв решение о поставках Канберре субмарин.

Ранее военный эксперт из Хорватии Д. Марьянович заявил, что военный альянс AUKUS, заключенный США, Великобританией и Австралией, опасен для самой Канберры. По его словам, расширяющееся влияние Китая может спровоцировать крупный вооруженный конфликт между Вашингтоном и Пекином, в результате чего австралийцы окажутся прямиком на линии фронта. Аналитик считает, что подобное положение дел должно сильно беспокоить власти Австралии.

Кроме того, в Европе уже выступили с критикой трехстороннего военного альянса AUKUS, передает RT. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в ЕС считают, что в отношениях с США в настоящий момент «что-то сломлено». По его мнению, Евросоюз должен задуматься о пересмотре партнерства с Вашингтоном.

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австралия китай подлодки aukus
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