Здание ростовского музея космонавтики продают на Avito за 170 млн рублей

Ростов-на-Дону, 21 сентября. Здание единственного в Ростовской области музея космонавтики выставили на продажу. Объявление с ценой в 170 млн рублей появилось накануне на сайте Avito.

Согласно тексту объявления, здание, построенное в 1983 году, хорошо подойдет под офис или спортивный центр. Площадь здания составляет 9 тысяч квадратных метров, есть стоянка на 50 автомобилей и все необходимые коммуникации.

Еще до начала пандемии это здание было знакомо каждому ростовчанину как «Музей космонавтики». Именно здесь школьники и студенты первых курсов, могли увидеть аппарат побывавший в космосе — «Союз ТМА-10», прикоснуться к настоящим скафандрам и получить новые знания.

Когда ограничительные меры по коронавирусу были сняты, «Музей космонавтики» так и не открылся, зато в сентябре текущего года появилось объявление о его продаже. Куда перевезут экспонаты пока неизвестно. По одним данным они переедут в Москву, по другим — разместятся в новом ростовском музее «Россия — моя история».

Ранее ФАН сообщал, что один из старинных ростовских особняков появился в объявлениях по продаже недвижимости на Avito. Здание знакомо всем ростовчанам как дом Солопова, являющийся объектом культурного наследия. За объект культуры продавец просит 25 млн рублей.