Евгений Пригожин добился справедливости в суде против Владимира Милова

Москва, 21 сентября. Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского районного суда по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову.

Пресс-служба компании «Конкорд» проинформировала, что на базе Мосгорсуда 21 сентября состоялось заседание, в рамках которого решение от 17 июня 2021 года Черемушкинского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Владимиру Милову было признано законным.

Теперь ответчику предстоит понести справедливое наказание за распространение недостоверной информации о предпринимателе через интернет.

«Суд признал сведения, распространенные ответчиком, недостоверными, порочащими и обязал Милова в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу удалить их из публичного доступа, а также выплатить неустойку в размере 1 000 рублей в день в случае неисполнения Миловым решения суда в установленный срок», — сказано в сообщении.

Ранее Евгений Пригожин уже выигрывал суд у Владимира Милова. После изучения предоставленных сведений и выступлений сторон Черемушкинский районный суд удовлетворил требования петербургского предпринимателя.