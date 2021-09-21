Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 20:00
20:00
Общество
Львы и тигры в зоопарке Вашингтона заразились коронавирусной инфекцией
19:59
Общество
Вкусила плоды Майдана: почему сестра Сенцова решила сбежать из Украины
19:57
Общество
Политолог Юхин рассказал, как в Крыму относились к идее возвращения в РФ до 2014 года
19:54
Общество
Уфу и Оренбург свяжет скоростной поезд «Орлан»
19:54
Политика
Журналист Де Кошко указал на невозможность создания военного европейского союза
19:53
Общество
Российский сериал «Сны Алисы» попал в основной конкурс фестиваля Canneseries
19:51
Экономика
Путем зерна: следуя за газом. Колонка Владимира Винникова
19:51
Происшествия
Появилось видео с места пожара в квартире на юго-востоке Москвы
19:50
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Пермякова объяснила, почему не вышла замуж за своего пиар-директора
19:43
Политика
«Удивляться нечему»: журналист Дмитрий Де Кошко оценил скандал между Францией и Австралией
Все новости

Евгений Пригожин добился справедливости в суде против Владимира Милова

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 19:31
Общество
Евгений Пригожин добился справедливости в суде против Владимира Милова
ТАСС  /  Метцель Михаил

Москва, 21 сентября. Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского районного суда по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к стороннику блогера Алексея Навального Владимиру Милову.

Пресс-служба компании «Конкорд» проинформировала, что на базе Мосгорсуда 21 сентября состоялось заседание, в рамках которого решение от 17 июня 2021 года Черемушкинского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Владимиру Милову было признано законным.

Теперь ответчику предстоит понести справедливое наказание за распространение недостоверной информации о предпринимателе через интернет.

«Суд признал сведения, распространенные ответчиком, недостоверными, порочащими и обязал Милова в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу удалить их из публичного доступа, а также выплатить неустойку в размере 1 000 рублей в день в случае неисполнения Миловым решения суда в установленный срок», — сказано в сообщении.

Ранее Евгений Пригожин уже выигрывал суд у Владимира Милова. После изучения предоставленных сведений и выступлений сторон Черемушкинский районный суд удовлетворил требования петербургского предпринимателя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Евгений Пригожин добился справедливости в суде против Владимира Милова
суд пригожин милов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru