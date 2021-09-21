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Женская сборная России по футболу одержала разгромную победу над Черногорией

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 19:37
Спорт
Женская сборная России по футболу одержала разгромную победу над Черногорией
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Москва, 21 сентября. Игроки женской сборной России по футболу одержали крупную победу над Черногорией в матче квалификационного турнира к ЧМ-2023.

Женская сборная России со счетом 5:0 обыграла Черногорию в матче отбора ЧМ-2023, который прошел на столичном стадионе «Лужники». Хет-трик в этом поединке оформила Надежда Смирнова. Еще по году забили Нелли Коровкина и Екатерина Пантюхина. Благодаря победе сборная России набрала шесть очков, возглавив турнирную таблицу группы E. Следующий матч национальной команды состоится 21 октября. Сборная России сыграет с Мальтой.

Планетарное первенство пройдет в Новой Зеландии и Австралии с 20 июля по 20 августа 2023 года. Участниками турнира станут 32 национальные сборные.

Ранее форвард Артем Дзюба отказался выступать за сборную России в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022. В октябре команда Валерия Карпина сыграет со Словакией и Словенией.

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футбол россия черногория квалификация чм-2023
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