Женская сборная России по футболу одержала разгромную победу над Черногорией

Москва, 21 сентября. Игроки женской сборной России по футболу одержали крупную победу над Черногорией в матче квалификационного турнира к ЧМ-2023.

Женская сборная России со счетом 5:0 обыграла Черногорию в матче отбора ЧМ-2023, который прошел на столичном стадионе «Лужники». Хет-трик в этом поединке оформила Надежда Смирнова. Еще по году забили Нелли Коровкина и Екатерина Пантюхина. Благодаря победе сборная России набрала шесть очков, возглавив турнирную таблицу группы E. Следующий матч национальной команды состоится 21 октября. Сборная России сыграет с Мальтой.

Планетарное первенство пройдет в Новой Зеландии и Австралии с 20 июля по 20 августа 2023 года. Участниками турнира станут 32 национальные сборные.

Ранее форвард Артем Дзюба отказался выступать за сборную России в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022. В октябре команда Валерия Карпина сыграет со Словакией и Словенией.