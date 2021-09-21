Заседание Российско-Суданского рабочего комитета высокого уровня состоялось в Москве

Москва, 21 сентября. Россия и Судан провели девятое заседание совместного Рабочего комитета высокого уровня.

На встрече, которая состоялась в здании МИД, присутствовали представитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и его коллеги из Хартума Мухаммад Шариф Абдалла и Ильхам Шантир. Чиновники рассмотрели комплекс вопросов, касающихся дальнейшего развития российско-суданских отношений, в том числе активизацию деятельности двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Москва подтвердила готовность и далее оказывать восточноафриканской республике всестороннее содействие в решении проблем переходного периода, сообщил российский МИД на своей официальной странице. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной политики, уделив особое внимание задачам урегулирования споров и конфликтов на Ближнем Востоке.

«Констатировали взаимный настрой Москвы и Хартума на поддержание и впредь доверительного политического диалога и тесной координации внешнеполитических подходов в ООН и на других международных площадках», — добавлено в сообщении МИД.

Два государства продолжают взаимные контакты и консультации по различным региональным вопросам. Так, в конце предыдущего месяца правительство Судана уведомило российскую сторону об очередном тупике в переговорах по эфиопской плотине «Возрождение». Об этом сообщалось в послании Мухаммада Шарифа Абдаллы, направленном представителю президента РФ Михаилу Богданову.