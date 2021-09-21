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Талибы приняли в Кабуле делегации из России, Пакистана и Китая

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 19:21
Армия
Талибы приняли в Кабуле делегации из России, Пакистана и Китая
Prt Scr twitter.com  /  @talib_times

Кабул, 21 сентября. Председатель временного правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд проводит в Кабуле встречу с делегациями из России, Китая и Пакистана.

Переговорщик «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) попросил представителей государств «призвать США и другие страны прекратить оказывать давление на афганский народ» в ходе встречи с делегатами от трех стран. Деталями переговоров поделился в своем аккаунте в Twitter представитель движения Ахмадулла Муттаки.

Российскую делегацию возглавил спецпосланник по Афганистану Замир Кабулов, Пакистан представил Мохаммад Садик Хан, а КНР — Юэ Сяоюн. Талибы направили на встречу ряд членов нового кабмина. В сообщении было отмечено, что талибы рассчитывают на то, что Пакистан упростит афганским беженцам переход общей границы через КПП «Торкхам» и «Спин-Болдак».

Движение «Талибан» взяло власть в Афганистане свои руки 15 августа, когда боевики без сопротивления взяли Кабул и вынудили президента Ашрафа Гани сложить с себя полномочия. Уже 7 сентября они огласили состав временного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан талибан росситя
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