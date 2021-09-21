Появился дебютный трейлер экранизации «Макбет» с Дензелом Вашингтоном в главной роли

Лос-Анджелес, 21 сентября. Драма «Макбет» по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира — первый фильм режиссера Джоэла Коэна, снятого им без брата Итана. В широкий прокат картина выйдет 25 декабря.

Для истинных киноманов, а также критиков «Макбет» является одним из самых ожидаемых фильмом года. Дуэт братьев Коэн, снявших культовые ленты «Большой Лебовски» и «Старикам тут не место», распался, поэтому многие в ожидании, как Джоэл Коэн справился в одиночку.

Драма «Макбет» – это современное переосмысление одноименной пьесы Шекспира. Сюжет рассказывает о шотландском лорде Макбете, который поддается на уговоры ведьм и решает стать королем Шотландии любой ценой. На пути к цели он не останавливается не перед чем: предательства, убийства, измены. Однако за «кровавую» корону Макбету придется заплатить очень высокую цену.

Главную роль в фильме исполнил лауреат премии «Оскар» Дензел Вашингтон. Звезда фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис МакДорманд сыграла в жену Макбета. Также в картине снялись Брендан Глисон («Гарри Поттер и Кубок огня»), Кори Хоукинс («Ходячие мертвецы»), Гарри Меллинг («Ход королевы»). На широкий экран фильм выйдет 25 декабря. На стриминговом сервисе Apple TV+ «Макбет» будет доступен для просмотра 14 января.

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