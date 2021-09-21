Аналитики Sohu назвали автомат АК-12 шагом вперед для российских оружейников

Пекин, 21 сентября. Автомат АК-12 стал важным компонентом обновления арсенала вооружений российской армии, считают китайские аналитики.

Гиперзвуковые ракеты, которые появились на вооружении ВС РФ, в последнее время находятся в центре внимания мирового сообщества, однако почему-то никто не замечает еще одну новинку, появившуюся у российских солдат — автомат АК-12, отметили авторы издания из Китая Sohu. Линейка стрелкового оружия армии России пополнилась новым образцом, который является серьезным шагом вперед для инженеров из РФ, как в плане технологичности вооружения, так и в плане его эргономики, уверены журналисты.

Новый образец обзавелся удобной пистолетной рукоятью, планками Пикатинни для установки на АК-12 различного дополнительного оборудования, а также регулируемым прикладом, отметили китайские аналитики. Они также обратили внимание на большое количество вариаций автомата, среди которых имеется даже модель под патрон 5,56х45 мм западного образца. По их словам, при помощи такого решения российские солдаты могут применять трофейные боеприпасы. Кроме того, такой вариант может поставляться за рубеж в государства, где ранее не использовалось стрелковое оружие, произведенное в РФ, подчеркнули эксперты. Новый российский автомат АК-12 достоин мирового внимания, считают они.

Развитие АК-12 не прекратилось, так как автомат все еще в процессе усовершенствования, заявили авторы публикации. По их словам, образец получился невероятно универсальным, о чем говорят поставки новинки и в мотострелковые части ВС РФ, и в спецподразделения. Журналисты также обратили внимание на существенно повысившуюся точность оружия, что отличает его от привычного АК-74, в котором акцент делался исключительно на надежности.

Ранее представители Восточного военного округа РФ заявили, что бойцам соединений морской пехоты Тихоокеанского флота была передана первая партия автоматов АК-12. В пресс-службе ВВО добавили, что в скором времени будут проведены боевые стрельбы, в ходе которых военнослужащие смогут отточить навыки обращения с новым оружием.

Кроме того, журналисты RT подробно рассказали о пути, который проделало новое детище сотрудников концерна «Калашников». Они рассмотрели имеющиеся модификации автомата, обратив внимание на историю создания АК-12 с самого первого образца, показанного еще в 2013 году.