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Лучшего водителя автобуса в России выберут в Петербурге
Общество

Всероссийский конкурс профессионально мастерства «Лучший водитель автобуса» проводит Министерство транспорта РФ в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В соревнованиях принимают участие 80 лучших водителей со всех регионов России.

Работник петербургского автобусного парка №2 Сергей Даньшинов в профессии уже семь лет. Стать водителем он решил по примеру своего отца, который тоже курсирует по одному из городских маршрутов и развозит пассажиров. Когда мужчина узнал о конкурсе, он сразу решил принять участие, однако, несмотря на легкие, по его мнению, испытания, признался, что допустил несколько ошибок.

«Все этапы легкие для меня, но в данном состязании я не повесил два раза кольцо, одно не взял, а второе не повесил. Видимо, волнение. Только так я могу объяснить, что я провалил это испытание», — сказал Сергей Даньшинов.

Конкурс завершится 23 сентября. Организаторы выбирают лучшего водителя автобуса как большой, так и средней вместимости, проводят экзамены на знание ПДД. Самый зрелищный элемент конкурса — модуль «комфортное вождение». Победителей объявят в четверг, они поделят призовой фонт в размере миллиона рублей.  Цель соревнований — повысить уровень подготовки водителей, а также дать им стимул не бросать эту непростую профессию.

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