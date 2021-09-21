Процесс урегулирования статуса боевиков стартовал в городе Телль Шахаб на западе Деръа

В населенном пункте Телль Шахаб на западе сирийской провинции Деръа при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) начался процесс разоружения и урегулирования статуса боевиков и дезертиров.

Процедура является частью мирного договора, поставившего точку в нормализации ситуации после недавнего обострения, начавшегося в конце июля.

Запуск нового центра, где производится сдача оружия и процесс урегулирования статуса радикально настроенных граждан, состоялся утром 21 сентября. Как и в других частях региона, после установления полного контроля Сирийской Арабской Армией (САА) над населенным пунктом туда прибудут инженерные подразделения.

На них будет возложена задача устранять завалы и последствия разрушений, обезвреживать оставленные боевиками мины-ловушки, а также искать тайники с оружием. Когда уровень безопасности можно будет считать удовлетворительным, в поселок прибудут гражданские сотрудники коммунальных компаний, которые внесут свой вклад в восстановление местной инфраструктуры.

Федеральное агентство новостей /

Жители Телль Шахаба в разговоре с журналистами отметили, что довольны проходящим процессом. Они выразили надежду, что мир скоро вернется в регион, а страна станет единой — как это было в 2011 году, до начала войны.

Сдавая оружие и подписывая добровольное обязательство прекратить борьбу с государством, недавние радикалы получают документы, необходимые им для возвращения к обычной спокойной жизни.

تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين وتسليم الأسلحة الفردية في بلدة تل شهاب بريف درعاhttps://t.co/9mO5SEALV8 pic.twitter.com/hrZy72EPB5 — سانا عاجل (@SanaAjel) September 21, 2021

Накануне, после трех дней проведения аналогичной процедуры урегулирования статуса, над городом Тафас был поднят национальный флаг Сирийской Арабской Республики (САР). Это произошло после того, как большая часть местных боевиков сдала оружие.

Затем на территории поселения были установлены новые опорные пункты сирийской армии, которые будут осуществлять контроль за ситуацией ради обеспечения безопасности.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Сирийские власти при поддержке ЦПВС РФ активно взялись за восстановление мира в регионе, благодаря чему можно надеяться, что правительственные силы совсем скоро встанут на охрану всех без исключения городов в провинции Деръа.