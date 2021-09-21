Анна Заворотнюк ответила на высказывание Ляйсан Утяшевой о «недоженщинах»

Москва, 21 сентября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, модель и блогер Анна Заворотнюк прокомментировала слова телеведущей и экс-гимнастки Ляйсан Утяшевой о «недоженщинах».

Несколько лет назад Утяшева дала интервью, в котором назвала «недоженщинами» представительниц слабого пола, не умеющих готовить. Бывшая гимнастка считает кулинарию чисто женским занятием.

Заворотнюк-младшая ответила на высказывание телеведущей на своей странице в Instagram. Она не стала упоминать фамилию Утяшевой, отметив лишь, что видела отрывок из интервью некоей знаменитости, однако, судя по цитате, речь явно шла о ведущей.

«Мне эта фраза резанула слух. Я не считаю себя недоженщиной, но и готовить я при этом не люблю. Реально делаю это раз в месяц», — написала модель.

По словам блогера, она постоянно заказывает еду с доставкой. Как отметила дочь актрисы, стоит готовая пища столько же, сколько и продукты для нужных блюд в магазине. Девушка не видит необходимости в готовке, к тому же, пребывание у плиты заставляет ее нервничать.

«Я жуткий перфекционист, и когда у меня что-то не получается, меня это триггерит, а готовлю я плохо», — пояснила Заворотнюк-младшая.

Кулинарные таланты Ляйсан Утяшевой позволили ей покорить своего супруга, юмориста Павла Волю. Шоумен вспоминал, что экс-гимнастка стала единственной из появлявшихся в его квартире женщин, которая прибралась и сварила суп.