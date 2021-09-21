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МИД выразил недоумение в связи с решением ЕСПЧ по делу о смерти Литвиненко
Политика
МИД выразил недоумение в связи с решением ЕСПЧ по делу о смерти Литвиненко
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 21 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕСПЧ по иску вдовы экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко «вызывает немало вопросов».

По мнению Захаровой, Европейский суд по правам человека при помощи непоследовательного решения намерен культивировать антироссийские настроения в Европе. У МИД РФ есть вопросы не только к судебным выводам, но и к процессуальной стороне рассмотрения дела.

Во вторник ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 100 тыс. евро вдове Александра Литвиненко. Согласно постановлению суда, Москва якобы нарушила вторую статью Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»). Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выводы ЕСПЧ голословными.

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суд мид смерть литвиненко
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