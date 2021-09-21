Рита Дакота поддержала Блиновскую, которая назвала часть аудитории своих курсов «бомжами»

, 21 сентября. Блогер, тренер по личностному росту Елена Блиновская возмутилась, что некоторые люди покупают ее курс «Марафон желаний» в складчину. Она сравнила это с «питанием на помойке».

Гневной тирадой Блиновская разразилась в своем Instagram-аккаунте. Блогер узнала, что некоторые подписчики, которым не хватает денег на ее курсы личностного роста, приобретают программу в складчину. По словам Блиновской, таким образом «нищие люди» обесценивают ее труд, а ведь она многие годы помогает клиентам исполнять заветные мечты. Блогер заявила, что получать доступ к авторским материалам подобным способом – то же самое что воровать или «питаться из помойки».

«И кому-то ведь нормально, вкусно и небрезгливо. Эти люди найдут кучу оправданий и объяснений, лишь бы продолжать есть из помойки. А есть люди, которые не получают удовольствия от ворованного <...> Кто-то никогда не захочет с уровня помойки слезать — ему будет вкусно», — возмутилась автор курса «Марафон желаний».

Мнение Блиновской поддержали ее многочисленные фанаты и даже некоторые звезды шоу-бизнеса, сообщает «Вечерняя Москва». Большой комментарий под постом блогера оставила певица Рита Дакота. Она заявила, что в этом случае работают правила кармы: если ты пользуешься чужим бесплатно или вскладчину, то и тебя «обсчитают в магазине, обворуют в транспорте». По признанию Дакоты, она перестала даже смотреть кино бесплатно. Как утверждает артистка, после этого ее треки стали качать миллионы людей.

Тренеров личностного роста уже называют мошенниками XXI века. Люди платят за участие в разнообразных марафонах в надежде стать лучше и разбогатеть. Однако в итоге больше зарабатывает лишь автор тренинга. Разные курсы – это легкий способ обогатиться и для медийных людей. Зимой марафон для одиноких женщин запустил экс-супруг Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров.